Gökçek'in gözaltına aldırdığı Mesut Öymen: Pankartı yerde buldum

Melih Gökçek, 1 Haziran’da seçimlerin tekrarlanacağı Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde, konuşma yaparken 'Mahmudiye'de hırsız var' yazılı döviz açan Mesut Öymen, Gökçek’in “şikayetçiyim” sözleri üzerine gözaltına alındı. 24 yaşındaki, işsiz ve bekar Mesut Öymen, götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Öymen, dövizi yerde bulduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek, 1 Haziran'da seçimlerin tekrarlanacağı Eskişehir'in Mahmudiye İlçesi'nde pazar günü düzenlenen mitinge katıldı. Gökçek, kendi isminin yazılı olduğu otobüsün üzerinden konuşma yaptı. Gökçek konuşmasını sürdürürken Mesut Öymen, elindeki 'Mahmudiye'de hırsız var' yazılı dövizi havaya kaldırdı. Gökçek de kürsüde dövizdeki yazıyı okuyunca, "Eğer kalkıp bunu CHP adına söylüyorsan o hırsızı ispat etmeyen şerefsizin ta kendisi" diye bağırdı. Gökçek ardından, dövizi tutan kişinin yakınında bulunan bir trafik polisine seslenerek, "Polis arkadaşım alır mısın. Ben bu adamdan şikayetçiyim" dedi.

Hakan Türktan ve Seyfullah Solak’ın DHA’da yer alan haberine göre,miting alanında görevli bir trafik polisi, Gökçek'in isteği üzerine Mesut Öymen'i yakalayıp, yanına gelen başka bir polisle birlikte alandan uzaklaştırarak ekip aracına bindirdi. Mahmudiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öymen yaklaşık 5 saat süre ile gözaltında tutulup ifadesi alındıktan sonra saat 23.00 sıralarında serbest bırakıldı.

'Yerde buldum'

Herhangi bir siyasi parti üyesi olmadığını söyleyen Mesut Öymen, 'Mahmudiye'de hırsız var' yazılı dövizi yerde bulduğunu öne sürdü. Bekar ve işsiz olan Mesut Öymen olayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Miting olduğunu duyunca ben de arka taraftan dolanıp alana geldim. Yerde bulduğum dövizi açtım. Polisler beni aldı götürdü. Gece saat 11'e kadar gözaltında kaldım sonra serbest bıraktılar. Kimse bana iş vermiyor. İş yok, güç yok. 10 senedir kimse bana iş vermedi. Polisler Melih Gökçek'in benden şikayetçi olduğunu söyledi. Ben de, 'Uzlaştırma istiyorum' dedim. Polisler, 'Ama Melih Gökçek senden şikayetçi' dedi. Ben yine 'Uzlaştırma istiyorum' dedim. Polisler de ondan sonra beni saldı zaten. İlçe halkı yanıma gelip 'Seni cezaevine atacaklar' diyor. Bir daha böyle bir şey yapmam. Niye yapayım?"

İlçe sakinleri Mesut Öymen'in saf ve fazla konuşmayan biri olduğunu, 6 yıl önce babasının vefat ettiğini, annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşadığını söyledi.