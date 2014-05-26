Melih Gökçek bir kişiyi gözaltına aldırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AKP’li Belediye Başkanı Melih Gökçek, 1 Haziran'da seçimlerin tekrarlanacağı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde mitingde konuşma yaparken bir kişinin 'Mahmudiye'de hırsız var' yazılı dövizli protestosuyla karşılaştı. Gökçek'in polislere 'Şikayetçiyim' demesi üzerine bu kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Mahmudiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde AKP tarafından miting düzenlendi. AKP Eskişehir milletvekilleri Salih Koca ve Ülker Can'ın da katıldığı mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek otobüsün üzerinden konuşma yaptı. Bazı beldelerde seçimin iptal edilmesinin bu yerler için bir nimet olduğunu söyleyen Gökçek, "Külfet gibi gözüküyor ancak değildir. Partiler bu seçimlerde bütün ruhunu ortaya koyarlar bu seçimleri almaya gayret ederler. Başbakanımız ilçeler için bizleri görevlendirdi. Mahmudiye'yi de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne emanet etti" dedi.

'Hırsız var' yazılı dövize gözaltı

Polisler, dövizle birlikte ismi açıklanmayan kişiyi yakalayıp ekip aracına bindirerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Konuşmasını sürdüren Melih Gökçek, Mahmudiye'de seçime girmeyecek olan MHP'lilerden AKP'ye destek istedi. Gökçek, "Sadece belediye başkanı seçmiyorsunuz. Bir ideolojiye, bir fikre oy veriyorsunuz. MHP'li kardeşlerim, kimle kavga ettiler, kimlere şehit verdiler. Şimdi kalkıp bunlara oy vermenin vebali var mı yok mu?" diye konuştu.

Mahmudiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen protestocunun sorgusu sürüyor.