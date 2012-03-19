Gökçek Twitter'da bir kadının telefon numarasını ifşa etti!

T24 - Twitter hesabından kendisini eleştirenlere karşı takındığı sert üslupla dikkat çeken Gökçek, kendisine twit atan genç bir kadının telefon numarasını ifşa etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek twitter hesabını en sık ve etkin kullanan siyasetçilerden.

Gökçek, takipçilerine mümkün olduğunca cevap vermeye çalışması ve kendisini eleştirenlere karşı lafını sakınmamasıyla biliniyor. Ancak Gökçek, bu kez sinirlerine hakim olamayarak kendisini eleştiren genç kadının telefon numarasını açık açık yayınlayıp deşifre ederek sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler #teshircimelih etiketinde toplandı.

Genç kadına ait olan hesap, Gökçek'in bu davranışı sonrasında silindi.