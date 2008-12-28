Gökçek sessizliğini bozdu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda sessizliğini bozdu, "Başbakan ne zaman açıklarsa, o zaman belli olacak" dedi.



Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümü resepsiyonuna katılan Gökçek gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Henüz AK Parti'nin Ankara adayını açıklamaması konusunda yorum yapmayan Gökçek, "Ben aday adayı olduğumu 3 ay önce açıkladım. Çalışmalarıma devam ettim. Aday Sayın Başbakan ne zaman açıklarsa o zaman belli olacak" demekle yetindi.



Gökçek "ama aday kim olursa olsun CHP'liler ve yandaşları üzülecek" yorumunu yaptı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın 46 il belediye başkan adayı ile bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklayacak.



Erdoğan Ankara'dan kimi aday gösterecekleri konusunda henüz bir karar vermediklerini söylemişti.

