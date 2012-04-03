T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Gökçek LGBT bireylerinin seçme ve seçilme hakkını gasp ediyor'

Kaos GL Derneği ve Pembe Hayat LGBTT Derneği, Ankara belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt verdi

03 Nisan 2012 21:22

Melih Gökçek dün katıldığı bir televizyon programında kendisine 'Ne zaman gay bir belediye başkanımız olacak'' sorusu yönelten Okan Bayülgen'e, '' İnşallah bizim Türkiye’de gay belediye başkanı olmayacak ve olmamalı'' şeklinde cevap verdi. LGBT üyeleri ise Gökçek'in bu ayrılıkçı sözlerine, ''Gökçek’e baktığımızda böyle bir “belediye başkanı” olmaz, olmamalı diyoruz'' dedi.

 
Kaos GL Derneği ve Pembe Hayat LGBTT Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:
 
Melih Gökçek’ten Ankaralı LGBT Bireylere Açık Ayrımcılık İlanı!
 
Homofobiye ve transfobiye karşı mücadele etmek için Ankara’da kurulmuş Kaos GL ve Pembe Hayat LGBTT Derneği olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in LGBT bireylere yönelik ayrımcı açıklamasını kabul etmeyeceğiz!
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sarf ettiği sözlerle Melih Gökçek, Ankaralı LGBT bireylere yönelik sorumlu olduğu hizmette apaçık ayrımcılık yapacağını ilan etmiştir.
 
2 Nisan (2012) akşamı bir televizyon programında Okan Bayülgen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e şu soruyu sordu; “Bizim ne zaman gey belediye başkanımız olacak?” Bu soru karşısında şaşıran Melih Gökçek ise şu cevabı verdi; "Tabii bizim kendimize göre bir yaşam tarzımız, örfümüz geleneklerimiz var. Oralar çok daha farklı bir noktada... İnşallah bizim Türkiye’de gey belediye başkanı olmayacak ve olmamalı."
 
“Genel Ahlak”, “Türk Aile Yapısı”, “Örf ve Adet”, “Töre” gibi muğlâk ifadelerin Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) varoluşu sürekli görmezden gelmekte yetmediğinde LGBT bireylere yönelik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için kullanılan araçlar olduğunu biliyoruz.
 
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı konusunda daha önce de Aile ve Sosyal Politika Bakanı Fatma Şahin, “Ben muhafazakâr bir partinin bakanıyım” diyerek benzer bir hataya düşmüştü. Fatma Şahin de, Melih Gökçek de AKP’li olabilirler ancak bulundukları konum itibariyle Fatma Şahin de Melih Gökçek de görmek istemedikleri, bir arada yaşamak istemediklerini her fırsatta dile getirdikleri lezbiyen, gey, biseksüel ve trans yurttaşlar için de politika ve hizmet geliştirmek zorunda olduklarını unutmamalıdırlar.
 
Melih Gökçek 2 Nisan 2012’de yaptığı açıklama ile LGBT bireylerin seçme ve seçilme haklarının gasp edilebileceğini ifade etmiş ve LGBT bireylerin kendisi için eşit yurttaşlar olmadığını gözler önüne sermiştir.
 
“Gey Belediye başkanı” tartışmaları dönem dönem medyada gündeme gelmektedir. Biz Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri olarak kişilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına uğramadan eşit fırsatlara erişiminin sağlanmasını, seçme ve seçilme özgürlüğünü engellenmeden kullanabilmesi gerektiğini savunuyoruz. Belediye başkanlarının cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri ile değil, toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına sahip çıkıp çıkmadığı ile ilgileniyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına sahip çıkma ve yerel yönetim düzeyinde bu sorunlara çözüm üretme açısından Gökçek’e baktığımızda böyle bir “belediye başkanı” olmaz, olmamalı diyoruz.
 
Ankara’da yaşayan lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler olarak Melih Gökçek’i ayrımcılıktan vazgeçerek LGBT vatandaşlara da eşit hizmet sunmaya davet ediyoruz.

ETİKETLER

melih gökçek

İlgili Haberler

Melih Gökçek: İnşallah bizim Türkiye'de gay belediye başkanı olmayacak ve olmamalı

Habertürk ekranlarında Sosyal medya konulu tartışmaya katılan Okan Bayülgen çarpıcı açıklamalar yaptı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24