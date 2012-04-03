'Gökçek LGBT bireylerinin seçme ve seçilme hakkını gasp ediyor'

Melih Gökçek dün katıldığı bir televizyon programında kendisine 'Ne zaman gay bir belediye başkanımız olacak'' sorusu yönelten Okan Bayülgen'e, '' İnşallah bizim Türkiye’de gay belediye başkanı olmayacak ve olmamalı'' şeklinde cevap verdi. LGBT üyeleri ise Gökçek'in bu ayrılıkçı sözlerine, ''Gökçek’e baktığımızda böyle bir “belediye başkanı” olmaz, olmamalı diyoruz'' dedi.

Kaos GL Derneği ve Pembe Hayat LGBTT Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Melih Gökçek’ten Ankaralı LGBT Bireylere Açık Ayrımcılık İlanı!

Homofobiye ve transfobiye karşı mücadele etmek için Ankara’da kurulmuş Kaos GL ve Pembe Hayat LGBTT Derneği olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in LGBT bireylere yönelik ayrımcı açıklamasını kabul etmeyeceğiz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sarf ettiği sözlerle Melih Gökçek, Ankaralı LGBT bireylere yönelik sorumlu olduğu hizmette apaçık ayrımcılık yapacağını ilan etmiştir.

2 Nisan (2012) akşamı bir televizyon programında Okan Bayülgen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e şu soruyu sordu; “Bizim ne zaman gey belediye başkanımız olacak?” Bu soru karşısında şaşıran Melih Gökçek ise şu cevabı verdi; "Tabii bizim kendimize göre bir yaşam tarzımız, örfümüz geleneklerimiz var. Oralar çok daha farklı bir noktada... İnşallah bizim Türkiye’de gey belediye başkanı olmayacak ve olmamalı."

“Genel Ahlak”, “Türk Aile Yapısı”, “Örf ve Adet”, “Töre” gibi muğlâk ifadelerin Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) varoluşu sürekli görmezden gelmekte yetmediğinde LGBT bireylere yönelik ayrımcılık ve insan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için kullanılan araçlar olduğunu biliyoruz.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı konusunda daha önce de Aile ve Sosyal Politika Bakanı Fatma Şahin, “Ben muhafazakâr bir partinin bakanıyım” diyerek benzer bir hataya düşmüştü. Fatma Şahin de, Melih Gökçek de AKP’li olabilirler ancak bulundukları konum itibariyle Fatma Şahin de Melih Gökçek de görmek istemedikleri, bir arada yaşamak istemediklerini her fırsatta dile getirdikleri lezbiyen, gey, biseksüel ve trans yurttaşlar için de politika ve hizmet geliştirmek zorunda olduklarını unutmamalıdırlar.

Melih Gökçek 2 Nisan 2012’de yaptığı açıklama ile LGBT bireylerin seçme ve seçilme haklarının gasp edilebileceğini ifade etmiş ve LGBT bireylerin kendisi için eşit yurttaşlar olmadığını gözler önüne sermiştir.

“Gey Belediye başkanı” tartışmaları dönem dönem medyada gündeme gelmektedir. Biz Kaos GL ve Pembe Hayat Dernekleri olarak kişilerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına uğramadan eşit fırsatlara erişiminin sağlanmasını, seçme ve seçilme özgürlüğünü engellenmeden kullanabilmesi gerektiğini savunuyoruz. Belediye başkanlarının cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri ile değil, toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına sahip çıkıp çıkmadığı ile ilgileniyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin sorunlarına sahip çıkma ve yerel yönetim düzeyinde bu sorunlara çözüm üretme açısından Gökçek’e baktığımızda böyle bir “belediye başkanı” olmaz, olmamalı diyoruz.

Ankara’da yaşayan lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler olarak Melih Gökçek’i ayrımcılıktan vazgeçerek LGBT vatandaşlara da eşit hizmet sunmaya davet ediyoruz.