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Melih Gökçek: İnşallah bizim Türkiye'de gay belediye başkanı olmayacak ve olmamalı

Habertürk ekranlarında Sosyal medya konulu tartışmaya katılan Okan Bayülgen çarpıcı açıklamalar yaptı.

03 Nisan 2012 01:47

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Okan Bayülgen Habertürk ekranlarında Ece Üner'in sunduğu “Enine Boyuna” programına katılarak sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı ve kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bayülgen, Ankara Büyükçehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e Türkiye'nin ne zaman gay bir belediye başkanı olacağını sordu. Gökçek bu soruya, ''İnşallah bizim Türkiye'de gay belediye başkanı olmayacak ve olmamalı'' şeklinde yanıt verdi.

 
Ece Üner'in modere ettiği programda geleneksel medya yapıları ile sosyal medya arasındaki rekabete dikkat çeken Bayülgen Twitter'ın nasıl bir gelecek ve nasıl bir bugün ürettiğini yorumladı...
 
 

'Artık seyirci yok takipçi var'

 
 
"Bugün artık seyirci yok takipçi var" diyen Okan Bayülgen, yeni medyanın yeni değerlerle yürüdüğünü söyledi. "Takipçi beğenmezse seni anında unfullaw eder" diyen Bayülgen "edilgen TV seyircisi artık çok daha aktif ve bilinçli, kendi tercihlerini yapan bir takipçiye dönüştü" dedi.
 
 

Melih Gökçek: Sosyal medya büyük nimet

 
 
Programa katılan bir diğer isim olan Ankara Büyükçehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ise Twitter'daki gözlemlerini aktardı. Facebook'un çocuklar tarafından tercih edildiğini ama Twitter'ın 20-30 yaş arasına hitap ettiğini belirten Gökçek sosyal medyanın çok büyük bir nimet olduğunu söyledi. Diğer siyasetçilerden farklı olarak sosyal medyayı mesaj vermek için değil çok daha aktif kullandığını belirten Gökçek bazı kullanıcılardan gelen küfürlerden şikayet etti.
 
 
 

Okan'dan, Gökçek'e Twitter övgüsü

 
 
Gökçek'in Twitter performansını takip ettiğini belirten okan Bayülgen ise ilginç övgülerde bulundu. Gökçek'in sosyal medya macerasını çok cesaretli bulduğunu söyleyen Bayülgen şöyle dedi:
 
"Melih Gökçek'in başarısı şudur bence: Herşeyden sorumlu tuttuğumuz bir belediye başkanının Twitter'da insanlara laf yetiştirmesi, siyasi rakipleriyle mücadele etmesi... Bunlar bana çok hoş geliyor. "Kardeşim ne dersen de ama küfretme, ben Belediye Başkanı'yım..." diyor. Bence bir politikacı olarak çok doğru yapıyor. Bunlar bir siyasetçi için büyük cesarettir..."
 
 

Gökçek'e gay sorusu

 
 
Bayülgen sadece Melih Gökçek'e yaptığı övgülerle yetinmedi. Hayli şaşırtıcı bir soru da yöneltti. Paris ve Londra'nın en temel sorunlarından gay belediye başkanları yönetiminde aştığını vurgulayan Bayülgen "bizim ne zaman gay bir belediye başkanımız olacak sayın Gökçek?" diye sordu.
 
Gökçek, Bayülgen'in sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemezken böyle bir şeyi mümkün olmadığını söyledi:
 
"Tabii bizim kendimize göre bir yaşam tarzımız, örfümüz geleneklerimiz var. Oralar çok daha farklı bir noktada... İnşallah bizim Türkiye'de gay belediye başkanı olmayacak ve olmamalı."
 

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