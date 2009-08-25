Gökçek imar kirliliğinden dolayı mahkemelik

Gökçek hakkında, Çankaya'da konutunda projeye aykırı değişiklikler yaparak ''imar kirliliğine neden olduğu'' iddiasıyla dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan Kısa'nın hazırladığı iddianamede, Mahir Şahin adlı kişi hakkında, Çankaya Turan Güneş Bulvarı Funda Beyazevler Sitesi 66. Sokak No: 22 Yukarı Dikmen'deki binada imara aykırı değişiklikler yaparak, imar kirliliğine neden olmak suçundan kamu davası açıldığı bildirildi.



Davanın görüldüğü Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesine getirilen tapu kayıtlarına göre konutun 8 Mayıs 2007 itibarıyla Melih Gökçek'e satıldığının belirlendiği kaydedilen iddianamede, sanık Şahin'in, savunmasında ''binanın resmen kendisine ait olduğu dönemde evi Gökçek'e sattığını söylediği'' ifade edildi.



Duruşmalarda dinlenilen iki tanığın da Şahin'in savunmasını doğrulayarak, tadilatın Şahin tarafından değil, satın alan kişi tarafından yapıldığını anlattıkları bildirilen iddianamede, yargılama sonucu Şahin hakkında beraat kararı verilirken, Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.



Gökçek suçlamayı reddetti



İddianameye göre, Gökçek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, özetle ruhsata aykırılığın belirlendiği tarihte evin sahibi olmadığını ifade etti.



Ruhsata aykırı değişikliklerin giderildiğini, binanın mimari projeye uygun hale getirildiğini ileri süren Gökçek, bu nedenle kamu davası açılmaması gerektiğini ileri sürerek, suçlamaları reddetti.



Bilirkişi Raporu



İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturma aşamasında bilirkişi görevlendirdiği ifade edildi.



Bilirkişinin, bina projesinde yeşil alan olarak belirtilen bir bölümün garaj iniş rampası yapıldığı, üzerinin betonla örtüldüğü, giriş duvarının bir kısmının kırıldığı, dikili ağaçların söküldüğü, taşınmazın arka bodrum katının devamına projede belirtilmeyen beton ilave yapılarak, üç cephesine pencere konulduğu; otopark iniş rampasının yanındaki park ve trafo alanlarının bağımsız bölümün kullanımına dahil edildiği yönünde tespitlerde bulunduğu aktarıldı.



İddianamede, taşınmazda yapılan ilavelerin dış cephe görüntüsünü ve estetiği olumsuz etkilediğini, bunun projeye uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade eden bilirkişinin, yapılanların 3194 Sayılı İmar Kanununa aykırı olduğunu savunduğu belirtildi.



Gökçek'in, ifadesinde, tadilatların imar mevzuatına uygun hale getirildiğini söylemesine karşın, yapılan keşif ve bilirkişi raporuna göre, değişikliklerin imar mevzuatına uygun hale getirilmediği tespitine yer verilen iddianamede, Şahin'in yargılandığı davada dinlenilen tanık anlatımları da dikkate alındığında, Gökçek'in ''binada, mimari projeye aykırı değişiklikler yaparak, imar kirliliğine neden olmak'' suçunu işlediği savunuldu.



İddianamede, Gökçek'in, Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinin birinci fıkrasına göre, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Melih Gökçek'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

