Gökçeada'daki Rum Ortaokulu ve Lisesi 40 yıl sonra eğitime başladı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan ve geçen yıl bina tamiratının bitmemesi nedeniyle açılamayan Gökçeada Özel Rum Ortaokulu ve Lisesi 40 yıl aradan sonra yeniden eğitime başladı.

Tepeköy'de 1953 yılında inşa edilen Özel Gökçeada Ortaokulu ve Lisesi o dönemde 180 öğrenci ile eğitim öğretime başladı.



CHA'nın haberine göre, 1964 yılında Rumca yasaklanınca okuldaki öğrenci sayısı giderek azaldı ve 1975 yılında kapandı. Restore edilen Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi, geçtiğimiz yıl bazı eksiklikler nedeniyle son anda eğitim öğretime açılamamıştı. Ancak bu yıl okul binasındaki eksiklikler tamamlandı ve açılması için önünde engel kalmadı.

Gökçeada'da, restore edilerek 2013 yılında Zeytinli köyünde eğitim öğretime başlayan Özel Gökçeada Rum İlkokulu'nun ardından, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ile Özel Gökçeada Rum Lisesi de yarım asır aradan sonra Tepeköy'de düzenlenen törenle eğitime başladı. Okul içinde düzenlenen törene CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Laki Vingas, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Okul Müdürü İoakim Kamburopulos, köy halkı ve davetliler katıldı.

Burada konuşma yapan Okul Müdürü İoakim Kamburopulos, "Yarım asırlık bir aradan sonra ortaokul ve lisemizin restorasyon ve hazırlık çalışmasının ardından açılışını yapıyoruz. Bugün bizim için bayramdır, coşkudur. Bu bayram havasında geçmişi unutmamak, fakat özellikle geleceği düşünmek ve hatırlamak gerekir." dedi.

Köy sakinlerinden olan ve burada 1955 yılında eğitim alan Yorgo Zarbuzanis, okulun açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Buranın sakiniyim. Tepeköylü. Tüm atalarımız buradaydı. 4 bin senelik tarihimiz var bu köyde. Bugün en mutlu günümüz açıkçası. Çünkü bu okul 51 sene sonra tekrar açılıyor. Bu bizim en büyüm mutluluğumuz. Tabi talebe az olacak ama problem değil. Az olur öz olur. Bu okulun, ben, ilkokullarımız 6 sınıftı. 6. sınıfı burada okudum, burada bitirdim 1955 senesinde." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise 3 ilkokul, 6 ortaokul ve 5 lisede öğrencinin eğitim aldığını hatırlatarak, "Bugün eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nin de, güzel insanlar yetiştirmek üzere kurulmuş olan bu güzel okullarımızın da açılışının da hayırlı olmasını diliyorum. 6 ortaokul ve 5 lisede eğitim alıyor. Biz 11 tane çocuğumuza doğuştan hakkı olan, doğuştan anayasal hakkı olan eğitim hakkını sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek okul eğitime açıldı.