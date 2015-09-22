Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi, 40 yıl sonra yeniden açılıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, öğrenci bulunmaması nedeniyle 1975 yılında kapatılan Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi, 28 Eylül'de yeniden faaliyete başlayacak.

Yeni Şafak'ya yer alan habere göre, ilgili yönetmelikte belirtilen eksiklikleri giderilemediği için 2014-2015 yılında açılamayan okulda 10 öğrenciye hizmet verilecek.

Özel Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi Kurucu Temsilcisi de olan İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İoakim Makis Kamburopulos, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1953'te kurulan okulun 1954'te 180 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetine başladığını söyledi.

Kamburopulos, lisenin öğrenci olmamasından dolayı 1975'te kapatıldığını belirterek, "28 Eylül Pazartesi günü, 40 yıl sonra 10 öğrenciyle okulumuzda eğitim öğretim yeniden başlayacak. Gerek okulumuzun restorasyonunda gerekse yeniden faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.