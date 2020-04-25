Gökçe Bahadır: Oscar'lık mücadele verdim

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteri ile ünlenen oyuncu Gökçe Bahadır, ünlü olmadan önce yaşadığı süreci, "Çılgınca bir mücadelem oldu, öncesini çeksek Oscar'a aday olabilir" ifadeleriyle anlattı

Gökçe Bahadır, Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatarak gerekli tedbirleri elden bırakmayan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün İbrahim Selim'in sunduğu programa internet üzerinden bağlanarak konuk olan Bahadır, karantina günlerini anlattı. Oyuncu, vaktini nasıl değerlendirdiğini şu şekilde anlattı:

"Heyecanlarım değişmeye başladı"

"Evde olmak bana iyi geldi. O kadar yoğun çalışıyormuşum ki, bu Koronavirüs sayesinde dinlenme fırsatım oldu. Evi de özlemişim. Heyecanlarım değişmeye başladı. 'Bakalım bugünkü aldığımız çamaşır suyunun kokusu nasıl?' gibi...

"Hayatımızda tarihe geçecek bir dönem"

Bazen haberleri okuyunca çok üzülüyorum, sanki hiç bitmeyecek gibi geliyor. Bazen de çok mutlu oluyorum, burada çok güzel çıkacağız, yine buluşacağız sevdiklerimizle ve bu süreçte yaşadığımız her şeyi onlarla paylaşacağız. Ve hayatımızda tarihe geçecek bir dönem oldu.

"Öncesindeki mücadelemi çeksek Oscar'a aday olabilir"

Bahadır, tanınmasını sağlayan 2003-2006 yılları arasında yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizinde canlandırdığı 'Yeliz' karakterinden önce tanınmadığı dönemlerden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Çılgınca bir mücadelem vardı. Öncesindeki mücadelemi çeksek Oscar'a aday olabilir... Benim için enteresan bir süreçti. Hiç unutamayacağım anılarla dolu. Çünkü Hayat Bilgisi'nden sonra işler benim için daha da kolaylaştı. Ama tanınmadan önce kendini ispat etme süreci, herkesin kapısını çalma, kapıdan kovuldun bacadan girme süreci, daha heyecanlı aslında. Şimdi daha zorlu bir süreç tabi o dönemlerde radyo programı yaptım, televizyonda canlı yayın yaptım, bir süre trafik programı sundum, tiyatroda oynadım uzun bir süre. Benim için öyle bir süreç geçti."