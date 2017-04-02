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Gökçe Bahadır: 40'ımda efsane olmalıyım

"Aslında kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum"

02 Nisan 2017 20:53

Oyuncu Gökçe Bahadır, kendisine "Gittikçe güzelleşiyorsun" dendiğinde, "Sen beni 40’ımda gör" yanıtını verdiğini söyledi. Bahadır, "Allah Allah, neden böyle bir şey dediğimi de bilmiyorum ama Herkese böyle bir söz verdim, 40’ımda efsane olmalıyım" ifadesini kullandı. 

“Aslında kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum” diyen Bahadır, “Bu özel geceler çıktığından beri; TEMA Vakfı olsun, TEGV, Çağan Irmak’ın gecesi, kendimi sahnede şarkı söylerken buldum” diye konuştu.

Milliyet’e verdiği röportajda yeni filmi hakkında da konuşan Bahadır, şunları söyledi:

“Filmin bir sorusu var: Aşık olduğumuz adamı mı seçeceğiz, yoksa doğru adamı mı? Diyelim ki iki örnek var karşında; ‘Adı Efsane’de Bahar’ın karşısında Tarık var mesela, belki yarın öbür gün bir de daha uygun biri çıkacak, çöpsüz üzüm, hangisini seçmeli? Karar veremediğim bir durumdur bu.”

 

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Gökçe Bahadır40efsane

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