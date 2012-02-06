Gök: Kılıçdaroğlu demokrat ve solcu değil

T24 - Partisinin sağa doğru kaydığını söyleyen CHP Milletvekili İsa Gök, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na neden muhalefet ettiğini şu sözlerle açıkladı: “Demokrat ve solcu olmadığı için, sosyal demokrat görmediğim için karşıyım.”







CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.



İsa Gök, özetle şu ifadeleri kullandı:



“Ben Deniz Baykal'a da antidemokratik yapılanmasından dolayı karşı durdum. Ben Kılıçdaoğlu'na karşıyım. Ama bunun Kılıçdaroğlu'nun farklı kimliğiyle alakası yok. Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa çıkarken yanındaki tek milletvekili bendim. Yaklaşık bir yıldır niye ayrıyız? Çünkü parti AKP'lileştirildi, çünkü parti sağa kaydı.



Dün laikliğin Anayasa'ya girişinin 75. yıl dönümüydü. CHP'den 'tık' yok. Dün Genel Başkanımız akşam üstü Twitter'den bir tweet'le laikliği kutluyor. Bu kadar basit mi? CHP'nin altı okundan biri laikliktir. Ben bu sebeple Kılıçdaoğlu'na karşıyım. Ben tüzük kurultayı istedim, arkadaşlarım da istedi. Bana diyorlar ki; 'Sen Kılıçdaroğlu'na o olduğu için karşısın.' Hayır demokrat olmadığı için, solcu olmadığı için, sosyal demokrat görmediğim için karşıyım. Bu bir siyasi duruş.



Ben partinin sağcılaştırılmasına karşıyım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na karşıyım. Çünkü siz bir taraftan Başbakan'a Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) eşbaşkanı diyeceksiniz, Amerikancılıkla suçlayacaksınız. Diğer taraftan BOP'un Libya politikasında AKP ile beraber, Genel Başkanımın verdiği talimat üzerine Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresine CHP grubu 'evet' oyu verecek. Ben 'hayır' oyu verdim. Bu kabul edilemez. CHP antiemperyalist olmak durumunda, CHP sol duruş sergilemek zorundadır.



Ben Kılıçdaroğlu'na karşı mücadele ediyorum, edeceğim. Bu parti sol oluncaya, Atatürk'e, altı oka sahip çıkıncıya kadar, gerçek CHP'ye dönüştürülünceye kadar mücadelemi sürdüreceğim.”





