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Bilim / Teknoloji

Gök bilimciler, Güneş Sistemi dışında potansiyel olarak "süper yaşanabilir" 24 gezegen tespit etti

05 Ekim 2020 17:51

Güneş Sistemi dışında "süper yaşanabilir" özellikte 24 gezegen bulundu.

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gezegendirk Schulze-Makuch
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