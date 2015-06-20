Göğüs protezinden kokain çıktı!

Honduraslı genç bir kadın göğüs protezine enjekte edilen 1.5 kilogram kokaini İspanya'ya götürmek isterken yakalandı.

Kolombiya polisinin verdiği bilgiye göre 22 yaşındaki kadın El Dorado Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis güvenlik güçlerinin, kadının sinirli tavırlarından şüphelendiğini belirtti. Bunun üzerine kadının vücut tarama cihazında kontrol edildiği kaydedildi. Bu sırada kadının göğüs ameliyatı geçirdiği anlaşıldı. Söz konusu kadın yetkililere göğüslerine, kendisinin

bilmediği bir maddenin ameliyatla enjekte edildiğini söyledi. Kadın, amacının bu maddeyi İspanya'ya götürmek olduğunu belirtti.

Yapılan incelemelerde kadının birkaç gün önce göğüslerini büyütmek amacıyla Pereira kentinde estetik ameliyat olduğu ortaya çıktı. Bu ameliyat sırasına silikon göğüs protezine 1.5 kilogram sıvı kokainin iki plastik eldiven içinde yerleştirildiği tespit edildi.

22 yaşındaki kadın Bogota'da bir hastaneye kaldırılarak, göğüslerindeki kokain çıkarıldı. Kadının enfeksiyon kapma ihtimaline karşı hastanede kontrol altında tutulduğu açıklandı.