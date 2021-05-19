Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Akkoyunlu yanıtladı: Sosyal medyadaki "akciğer testi" doğru mu?

CNN Türk'ün haberine göre; Prof. Muhammed Akkoyunlu, testteki nefes tutma kriterine göre akciğerin güçlü olduğunu iddiasına atıfta bulunarak, "Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil, onu söylemek lazım. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir durum da değil. Nefes tutma, ne kadar konsantre olduğunuza bağlı olarak gelişen bir olay. Ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Bu testin, akciğerleri değerlendirmek açısından herhangi bir anlamı söz konusu değil" dedi.

Akkoyunlu şöyle devam etti:

"Şunu bilmemiz lazım akciğerler 27 yaşına kadar gelişir, bu çok önemli. Gençler için bir fırsat sunuyor. Bu dönem içerisinde sağlıklı beslenirlerse, düzenli egzersiz yaparlarsa ki bizim için en sağlıklı egzersiz düzenli yürüyüştür.

Bizim için en önemli testlerden birisi 6 dakikalık yürüme testi. 6 dakikada ne kadar adım atabiliyorsanız, kaç metre gidebiliyorsanız akciğerleriniz o kadar iyi demektir aslında. Erişkinler için 550-600 metre oldukça idealdir. Akciğerleriniz sizin hareketinize izin veriyorsa fonksiyonunu gösteren şey budur."