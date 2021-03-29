"Godzilla vs. Kong" pandemi döneminin en çok hasılat yapan Hollywood filmi oldu

Efsaneleşmiş King Kong ve Godzilla karakterlerini karşı karşıya getiren yapım "Godzilla vs. Kong", elde ettiği uluslararası gişe hasılatıyla pandemi döneminde en iyi çıkışı yapan Hollywood filmi oldu. Film, vizyona girdiği 39 ülkede yaklaşık 122 milyon dolarlık bir gişe kazancı sağladı.

Yapımı Warner Bros ve Legendary Entertainment tarafından üstlenilen, Godzilla vs. Kong 24 Mart tarihinden itibaren uluslararası bölgelerde yaşayan izleyicileriyle buluşmaya başladı.



Filmin uluslararası gişede yakaladığı yüksek ivme ile King Kong’un ve Godzilla’nın sahip oldukları hayran kitlesiyle oldukça yüksek bir gişe potansiyeline sahip oluşu göz önünde bulundurularak ABD'de de vizyona girdikten sonra kazanacağı toplam gişe hasılatı hakkında çeşitli tahminler yürütülmeye başlandı. Bakalım iki canavarın savaşının gişe başarısının nasıl olması bekleniyor ve şu ana kadar nasıl gitti.

Pandemide en çok hasılat yapan Tenet'ı geçti

Filmloverss'ın haberine göre; Godzilla vs. Kong için, vizyona girdiği ilk hafta sonunda göstereceği performans konusunda yapılan tahminler, dünya çapında 70 milyon dolarlık bir hasılata ulaşacağı yönündeydi.



Yine pandemide çıkan Tenet, aynı sürede uluslararası gişede toplamda 53 milyon dolar hasılat yapmıştı ve pandemi döneminde vizyona giren filmler için gişedeki ilk rekoru belirlemişti.

Tahminlerin sekteye uğradığı her ne kadar doğru olsa da Godzilla vs. Kong, vizyona girdiği andan itibaren dünya çapında toplamda 122 milyon dolara yakın bir miktarda gişe hasılatına ulaştı.

Bu gelirin 70 milyon dolarlık bir kısmı ise, Çin pazarına ait. Gişede elde edilen bu hasılat miktarı Kong: Skull Island’ın çıktığı hafta sonu gösterdiği performans ile oldukça benzer. 2017 yılında izleyiciyle buluşan serinin bir önceki filmi Skull Island’ın toplam gişe hasılatı ise yaklaşık 567 milyon dolardı.

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