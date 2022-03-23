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Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola: Deadpool’u çok sevdim

"Deadpool, Francis Ford Coppola'yı seviyor"

23 Mart 2022 00:30

Geçtiğimiz yıllarda Marvel filmlerinin "saçmalıklardan ibaret” olduğunu söyleyen yönetmen Francis Ford Coppola, Variety'e verdiği röportajda "Deadpool" filmini beğendiği açıkladı.

"Godfather" serisi ve "Apocalypse Now" gibi kült filmlerin yönetmeni Francis Ford Coppola, Variety’e verdiği röportajda Marvel Sinematik Evreni’nin "Deadpool" filmini beğendiğini açıkladı. Coppola, “Deadpool’u çok sevdim. Bence muazzam bir filmdi” dedi. 

"Deadpool" karakterini canlandıran Ryan Reynolds da Coppola'nın açıklamalarının üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Deadpool, Francis Ford Coppola'yı seviyor" dedi.

Marvel filmlerini lunapark eğlencesine benzetmişti

Yönetmen Martin Scorsese 2019 yılında verdiği demeçte, Marvel filmlerine atıfta bulunarak bu yapımların gerçek sinema olmadığını, onları ‘lunapark eğlenceleri’ne benzettiğini belirtmişti. Scorsese’nin açıklamalarından sonra da birçok yüksek profilli yönetmen konu hakkında ikiye ayrılmış, Coppola da Marvel filmlerinin “değersiz ve saçmalıklardan ibaret” olduğunu söylemişti. 

 

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