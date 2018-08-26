Göçükte belediye işçisi öldü

Batman'da, kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan belediye işçisi Mehmet Mehdi Tenha (50) yaşamını yitirdi.

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (BASKİ) ekiplerinin, İpragaz Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Belediye işçisi Mehmet Mehdi Tenha, toprak yığınının altında kaldı. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçilerin girişimiyle yoğun uğraşlar sonucu toprak altından Tenha'nın cansız bedeni çıkarıldı. Tenha’nın cenazesi, otopsi için Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tenha'nın cenazesi yakınları ve mesai arkadaşları tarafından alınıp merkez Kanatlı mezrasında toprağa verildi. (DHA)