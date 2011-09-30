Göçmen denizanası tehlikesi

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Balon balığına dikkat



Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Marmaris Çevrecileri Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen Marmaris Körfezi’ndeki araştırma çalışmalarının beşince etabı tamamlandı.Prof. Dr. Ahmet Nuri Tarkan’ın önderlinde 14 kişiden oluşan ekiple yürütülen çalışmada, denizin değişik derinliklerinden 18 ayrı numune alındı.İnceme sonrasında kıyıya yanaşan teknede gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof.Tarkan, altıncı etap sonunda elde ettikleri önemli bulgular konusunda açıklamalarda bulunacaklarını ve bazı analizlerin devam ettiği bilgisini verdi.Şu ana kadar yaptıkları çalışmaların çok verimli geçtiğini belirten Prof. Dr. Tarkan, şunları ifade etti: "Bu çalışmamızdaki en önemli bulgu, Türkiye sularında ilk defa 3 tip denizanasına rastladık. Bunlardan en tehlikelisi ’göçmen denizanası’ dediğimiz tür. Süveyş Kanalı yoluyla bölgemize girmiş ve buralara kadar yayılmış. Tesadüfen rastladığımız bu denizanasıyla ilgili rahatsızlıklar zaman zaman bize yansıdı.İkinci olarak ise ’çiçek denizanasını’ bulduk. Marmaris Körfezi’nin dışında bulundu. Daha az tehlikeli olmasına rağmen insan sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken türlerden bir tanesi. Son olarak iki gün önce Sülüngür Gölü’nde başka bir denizanasına rastladık. Bu da ’Avustralya benekli denizanası’. Bu denizanaları yurdumuzda ilk kez bu bölgede görülüyor. Bunlar ilk kez kayıtlara geçiyor ve bilimsel dergilerde yayınlarımız çıkmaya başladı." Marmaris Körfezi’nin kirlilik açısından da alarm verdiğine dikkati çeken Tarkan, "Geçtiğimiz iki ayda, dejenere olmuş hamsi yumurtaları bulduk. Yani bunlardan artık hamsi larvası çıkmayacak. Bozulmuş. Bunun nedeni kirlilik" diye konuştu.Gazetecilerin sorusu üzerine Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tarkan, Marmaris ve çevresinde zehirli olduğu bilinen balon balığının görülmeye başlandığını söyledi.Balon balığının Hint Okyanusu kökenli bir balık olduğuna işaret eden Tarkan, "Bu balık yüzerken karşılaştığınızda hiçbir tehlikesi yok. Yan yana birlikte yüzebilirsiniz, dokunabilirsiniz. Tehlike bu balığın iç organlarındadır.Pişirilme sırasında balığın iç organlarındaki zehir tehlike oluşturur. Balon balığı üreme zamanlarında tetrodoksin denilen bir zehir salgılıyor. Bu siyanürden 50 kat daha tehlikeli bir zehir. Çok lezzetli bir balık olmasına karşın, pişirilmeden önce dikkatle temizlenmesi gerekiyor. İç organlarındaki zehiri balığın etine bulaştırır da yerseniz, ölümcül bir sonuç ortaya çıkabilir" dedi.Balon balığının Marmaris ve Gökova bölgesine yayıldığını kaydeden Tarkan, bu balığın kendisi için uygun ortam bulduğunu bildirdi.Balon balığının söz konusu bölgede popülasyonunu arttırma safhasında olduğunu dile getiren Tarkan, diğer balık türleri için de tehlike oluşturduğunu da sözlerine ekledi.