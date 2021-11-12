Göç İdaresi açıkladı: 'Muz yeme' videosu paylaşan 45 Suriyeli sınır dışı edilecek

Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoları gerekçe göstererek, 45 sığınmacının sınır dışı edileceğini açıkladı.

Bir sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum" diyerek Suriyelileri hedef alan kişiye tepki göstermek için muz yerken paylaşım yapan kişilerin, haklarında yapılan adli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır."

Ne olmuştu?

Tartışmayı başlatan olay geçtiğimiz ay meydana gelmişti. Sokak röportajında bir vatandaşın muz yiyemediğini, ancak Suriyelilerinin kilolarca muz aldığını söylemesi üzerine; bazı kişiler TikTok'ta muz yeme görüntülerini paylaşmıştı. Bu sığınmacılar hakkında sınır dışı edilmeleri için işlem başlatılmıştı.

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