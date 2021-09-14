Göbeklitepe'deki Dikilitaş'ın küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş kopyasının Birleşmiş Milletler (BM) binasının bahçesinde sergileneceğini duyurdu.

"Bu sene Göbeklitepe'de 12 bin yıl öncesine tarihlenen, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen, Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaş'ın küçültülmüş bir kopyası, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Birleşmiş Milletler (BM) binasının bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlanacak” diyen Çelik, bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Çelik, Anadolu'da çıkmış bu eserin, Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmesiyle Anadolu'nun, dünya ve insanlık için ne kadar büyük bir merkez olduğunun bir kere daha ilan edileceğini vurgulayarak, Göbeklitepe başta olmak üzere bu değerlerin tanıtılmasında üstün gayret sarf eden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti.

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