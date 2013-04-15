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Sağlık

Göbek bağının geç kesilmesi faydalı mı?

Ceallaigh “Plasentayla kaplı kordon bağı bebeğin normal hücrelerinden oluşan bir organ, kesilmesi gereken bir fazlalık değil” dedi

15 Nisan 2013 13:43

ABD’nin Teksas eyaletinde doğum uzmanı Mary Ceallaigh (47), doğumdan hemen sonra göbek bağını kesmemenin bebeğin genel sağlığı açısından faydalı olacağını belirtti.

Göbek bağının doğal yollarla düşmesinin beklenmesinin anneyle bebeğin sağlıklı olmasını sağladığını söyleyen Ceallaigh bu yöntemin adını ‘lotus doğum’ olarak açıkladı. Ceallaigh “Plasentayla kaplı kordon bağı bebeğin normal hücrelerinden oluşan bir organ, kesilmesi gereken bir fazlalık değil” dedi.

Göbek bağını geç kesmenin kanıtlanmış bir zararının olmadığı ve yapılan son çalışmalarda, beklemenin, bebeğin genel sağlığı açısından son derece faydalı olduğu saptanmıştır.

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