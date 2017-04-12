Göbek adı Hatice; THY hostesleri uçaktaki doğumu anlattı

Geçen hafta sekiz saat süren Türk Hava Yolları uçuşunda 18 yaşındaki hamile yolcunun doğum sancıları başlayınca, kabin amiri ve hostesler doğumu gerçekleştirdi. Uçuş ekibi göbek adını Hatice koydukları bebeğin doğumunu anlattı.

Hürriyet gazetesinden Mesude Erşan'ın haberine göre, Konakri’de (Gine) gece yarısı başlayan ve toplam 8 saat sürecek gece uçuşunda kabin amiri Ayşe Evrim Fidan ile hostesler Bouthayna İnanır (30), Azra Yurt (27), Demet Hocaoğlu (25) görevliydi. Servis bitmiş, inişe 50 dakika kalmıştı ki yolculardan 18 yaşındaki Diaby Nafi’nin doğum sancıları başladı. Ekibin başarılı doğum desteğiyle, uçak Burkina Faso’ya kalkıştan bir fazla yolcuyla indi.

Nafi İngilizce bilmiyordu, hostes Hocaoğlu’na derdini telaşla, zıplayarak anlatmaya çalışmıştı. Ekip doğumun başladığını anlayınca, Nafi’yi boş koltuklara yatırdı. Doktor anonsu yapıldı ancak uçakta yoktu. Kabin ekibi el kitabı, ilkyardım ve doktor setini alan tüm ekip, Nafi’nin başına toplandı.

Hem mesleğe başlarken aldıkları hem de her sene tekrar ettikleri eğitimde öğrendiklerini uygulamaya başladılar. Nafi’nin ellerini tutarak güç verdiler. Nihayet bebek ekibin tek annesi olan İnanır’ın eline doğdu. Kordon kesme yetkileri yoktu, klipslemekle yetindiler. Doğum yaklaşık 20 dakika sürmüştü.

"Hepimiz için bir ilkti"

THY’nin kabinde dağıttığı battaniyelere sarılan bebek, annenin kucağına verildi. Unutamayacakları bir deneyim yaşadıklarını anlatan Fidan, "Bu konuda eğitimimiz var ama hepimiz için bu ilkti. O anda anne-bebeğin bizden başka şansı yoktu. Elimizden geleni yaptık ve bir mucizeyi hep birlikte yaşadık. Bebeğe Hatice göbek adını koyduk" dedi.

Doğumdan sonra pilot İrfan Kurşun Geçmez, "Kadiju bebek dünyaya geldi" anonsu yaptığında, diğer yolcular alkışlar doğumu kutladı. Bebek ve anne için aralarında para topladılar. Bebek ve annesi havalimanında sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dünyaya örnek

Sosyal medya kullanıcıları, United Airlines’ı ağır şekilde eleştirirken, bazıları, geçtiğimiz hafta Gine’den hareket eden THY uçağında hamile bir yolcunun uçakta yaptığı doğuma yardım eden THY personelini hatırlattı. İki olayın fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, THY’yi olumlu örnek olarak gösterdi.