Göbeği eritmenin püf noktaları neler?

Dr. Fevzi Özgönül, herkesin hayali olan ideal kiloda sağlıklı bir yaşam için tavsiyelerde bulundu. Özgönül, göbeği eritmek için "Göbek kalça ve basen yağlarınızdan kurtulmak için besleyici olan yiyecekleri seçin. Kalori hesabı yapmayın. Düzenli ve gündüz ağırlıklı beslenin. Aralarda bir şey yemeyin ve atıştırmayın" önerilerinde bulundu.

Cihan Haber Ajansı'ndan (CHA) Köksal Mutlu'ya konuşan Dr. Özgönül'ün ideal bedene sahip olmak için şu önerileri sıraladı:



1- Sabah kahvaltıdan sonra öğlen yemeğine kadar hiç bir katı madde yemiyoruz.

2- Sıvı olan içecekler makul miktarda serbest.

3- Daha çok suyu tercih ediyoruz fakat arada şeker ve tatlandırıcı katkısı olmayan çay ve kahve gibi içecekler 1-2 adet olabilir.

4- Çok çay kahve içmek zorundaysanız 1-2 yudum alın ve tamamını bitirmeyin aralarında su için.

5- Soda seviyorsanız yemekten en az 2 saat sonra içmelisiniz.

6- Öğlen yemeğinde hem etli bir yemek hem de sebze yemeğini beraber yiyin.

7- Öğlen yemeğinde çorba içiyorsanız yemeğin en sonunda içmeyi tercih edin böylece sindirim kolaylaşır.

8- Öğlen ekmek, makarna ve pilav yemeyin.

9- Çok nadir bir kebap yerken 1 kaşık pilav yemek veya bir dönerin yanında 1-2 lokma pide yemek sorun olmaz. Fakat abartmayın her gün yemeyin.

10- Dolma veya sarma gibi bir yemek yiyorsanız, 2-3 adet yiyip sadece bu yemekle doymayın. Diğer yemeklerin yanında 1 tane dolma veya 2-3 sarma yiyin fakat her gün yapmayın.

11- Yemek az geldiyse ekmek ile doymaya kalkmayın yanında yoğurt ve badem fındık ve ceviz de yiyin.

12- Yemek az geldi yanınızda hiç bir şey yoksa bile ekmek tercih etmeyin, 3-4 saat sonra yeniden yemek yiyin.

13- Nadiren pizza, pide gibi yiyecekler yemek zorundaysanız bol malzemeli olanını seçin ve orta kısmını yemeye gayret edin. 15 günde bir yiyecekseniz de yiyin ve unutun gitsin.

14- Yemek esnasında susarsanız su içmeye de özen gösterin. Yemekte sakın meyve suyu veya asitli bir içecek tercih etmeyin. Su ayran veya yoğurt süt gibi içecekler olabilir.

15- Öğlen yemeğinde sofradan kalkmadan meyve isteğiniz varsa meyve de yiyebilirsiniz fakat sadece 1 avuç kadar olsun.

16- Sofradan kalktıktan sonra bir sonraki öğüne kadar asla katı bir yiyecek yemeyin ki sindirim sisteminiz resetlenmesin.