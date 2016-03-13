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Yaşam
Deutsche Welle

Go ustasından geç gelen zafer

Go ustası Lee Sedol düzenlenen müsabakada yapay zeka AlphaGo'yu dördüncü denemesinde alt etti.

13 Mart 2016 20:08


Google DeepMind'ın geliştirdiği yapay zeka yazılımı AlphaGo, ünlü go ustası Lee Sedol’u art arda üç oyunda yenmeyi başarmıştı. Müsabakanın 5 oyun üzerinden planlandığı ancak üçüncü mağlubiyetin ardından Lee Sedol'un müsabakayı kazanma şansını tamamen yitirdiği açıklanmıştı.

Kesinleşen mağlubiyete rağmen müsabakaya devam eden go ustası Lee Sedol yapay zeka AlphaGo'yu dördüncü denemesinde alt etti.

Asya'ya özgü geleneksel zeka oyunu go sonsuz sayıda hamle seçeneği nedeniyle yapay zeka için fazlasıyla karmaşık kabul ediliyordu. Bu nedenle uluslararası düzeyde 18 farklı müsabakada şampiyon olan Lee Sedol müsabaka öncesinde kendinden oldukça emin konuşmuştu.

AlphaGo geçen ekim ayında Avrupa Go Şampiyonu Fan Hui'yi yenmişti. Ancak Lee Sedol unvan sahibi go oyuncularının sıralaması listesinde Fan Hui'den çok daha üst sıralarda bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Lee SedolAlphaGoDeepMindAvrupaFan HuiWelle Türkçe DW/AFP/BW

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