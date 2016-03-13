Go ustasından geç gelen zafer



Google DeepMind'ın geliştirdiği yapay zeka yazılımı AlphaGo, ünlü go ustası Lee Sedol’u art arda üç oyunda yenmeyi başarmıştı. Müsabakanın 5 oyun üzerinden planlandığı ancak üçüncü mağlubiyetin ardından Lee Sedol'un müsabakayı kazanma şansını tamamen yitirdiği açıklanmıştı.

Kesinleşen mağlubiyete rağmen müsabakaya devam eden go ustası Lee Sedol yapay zeka AlphaGo'yu dördüncü denemesinde alt etti.

Asya'ya özgü geleneksel zeka oyunu go sonsuz sayıda hamle seçeneği nedeniyle yapay zeka için fazlasıyla karmaşık kabul ediliyordu. Bu nedenle uluslararası düzeyde 18 farklı müsabakada şampiyon olan Lee Sedol müsabaka öncesinde kendinden oldukça emin konuşmuştu.

AlphaGo geçen ekim ayında Avrupa Go Şampiyonu Fan Hui'yi yenmişti. Ancak Lee Sedol unvan sahibi go oyuncularının sıralaması listesinde Fan Hui'den çok daha üst sıralarda bulunuyor.