Go ustası Google'ın yapay zekasına yenildi



Google DeepMind’ın geliştirdiği yapay zeka yazılımı AlphaGo, ünlü go ustası Lee Sedol’u art arda üç oyunda yenmeyi başardı. Müsabakanın 5 oyun üzerinden planlandığı ancak üçüncü mağlubiyetin ardından Lee Sedol’un müsabakayı kazanma şansını tamamen yitirdiği açıklandı.

Asya'ya özgü geleneksel zeka oyunu go sonsuz sayıda hamle seçeneği nedeniyle yapay zeka için fazlasıyla karmaşık kabul ediliyordu. Bu nedenle uluslararası düzeyde 18 farklı müsabakada şampiyon olan Lee Sedol müsabaka öncesinde kendinden oldukça emin konuşmuştu.

AlphaGo geçen ekim ayında Avrupa Go Şampiyonu Fan Hui'yi yenmişti. Ancak Lee Sedol unvan sahibi go oyuncularının sıralaması listesinde Fan Hui'den çok daha üst sıralarda bulunuyor.