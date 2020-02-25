Gmail kullananları ilgilendiren önemli gelişme; yeni özellik hayata geçiyor

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Gmail için sürpriz bir gelişme yaşandı. Gmail'in sahibi olan Google'dan yapılan flaş açıklama, Gmail'deki yeni özelliği ortaya çıkardı.

Gmail'e gelen yüzlerce ve hatta binlerce e-posta, yer yer aranılan e-postanın bulunmasını hayli zorlaştırıyor. Bu sorunun farkında olan Google ile 'search chips' özelliğini hayata geçiriyor.

Gmail'de arama yapmak isteyenler, arama çubuğuna konu veya herhangi bir kelimeyi yazmaları yeterli oluyor. Ancak 'search chips' işi bir adım öteye taşıyor. Kullanıcılar arama kısmına girdiklerinde sohbet, gönderilen tarih, e-postanın eki dahil pek çok filtreyi artık kullanabilecek.

Bu geniş arama opsiyonu ise Gmail bünyesinde aranan her şeyi çok daha kolay bir şekilde karşınıza çıkaracak. Ayrıntılı arama, aradığını daha hızlıca bulabilmenize de olanak verecek.

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Search chips ile alakasız sonuçları sıralamaya gerek kalmadan arama sonuçlarınızı kolayca hassaslaştırabilir ve aradıklarınızı daha hızlı bulabilirsiniz."