Global Wellness Day, 24 saat sürecek canlı yayınla ilk kez dijitalde gerçekleşecek

Dokuzuncusu düzenlenecek olan Global Wellness Day bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 24 saat sürecek bir canlı yayınla gerçekleşecek.

“Bir gün, tüm yaşamınızı değiştirebilir!” sloganıyla, Yeni Zelanda’da başlayıp, Hawaii’de sonlanacak olan etkinliğin ana temaları; zihinsel sağlık, stres, bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme, evde spor, sevgi ve şefkat seçildi. Etkinlik, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Dünyanın dört bir yanında, aynı anda, gün boyu sürecek canlı yayınlar Global Wellness Day'in (@globalwellnessday) YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından ücretsiz olarak yayınlanacak. Sosyal fayda odağı ve wellness’ın birleştirici gücünü ortaya koymaya hazırlanan etkinliğin programında; Wingsuit BASE Jump’dan dansa, astrolojiden beslenmeye ve Muay Thai egzersizlerinden vegan yemek pişirme tekniklerine kadar birçok sürpriz wellness aktivitesi var.

Türkiye’de @globalwellnessdayturkey YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından gün boyu sürecek Global Wellness Day Türkiye programı da gerçekleşecek. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, Yazar Aret Vartanyan, Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Astrolog Sare Palaska, Yazar ve Konuşmacı Metin Hara, DJ David Şaboy ve alanında uzman daha birçok isim dans, sağlıklı beslenme, yoga, kahkaha terapisi, iyi yaşam ve kişisel gelişim seminerleri ile canlı yayın konuğu olacak.

9 yıl önce “iyi yaşam herkesin hakkı” mesajıyla yola çıkan Global Wellness Day’in Yaratıcısı Belgin Aksoy, GWD’in ilk dijital etkinliği hakkında dair duygularını şöyle aktardı:

“Global Wellness Day, 2004 yılında hastanede radyo-iyot tedavisi sebebiyle tecrit geçirdiğim günlerde kalbime yerleşti. O süre içinde hayatta aslında gerçekten neyin önemli olduğunu daha iyi anladım: Hayat aslında sevgi ve merhametten ibaretti ve sağlığımız, sahip olduğumuz en değerli armağandı. Benim için “iyi yaşam” da buydu. Yaşadığım bu farkındalığı tüm dünyayla paylaşmak zorundaydım. Gece gündüz hiçbir ticari amaç gütmeden çalıştık ve GWD Ailesi olarak, dünya çapında milyonlarca kalbe dokunduk. Şunu düşünmeden edemiyorum, Global Wellness Day, hastanedeki 9 tecrit günümde doğduysa, tüm dünyadaki karantina esnasında kapanan kapıların ardından çıkacak olan iyilikleri hayal edin. Global Wellness Day sadece 24 saat olsa da, mesajımızın bir ömür boyu sürecek olması tarif edilemez bir duygu.”