Global Game Jam 10'uncu yılını BAU Oyun Laboratuvarı'nda kutladı

İSTANBUL, (DHA)- TÜM dünyada aynı anda yapılan 48 saatlik oyun geliştirme maratonu Global Game Jam etkinliğinin İstanbul ayağı, 26-28 Ocak tarihlerinde Netmarble, Türkiye ana sponsorluğunda bir kez daha Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı \"BUG\" organizasyonuyla gerçekleşti.

Açılış konuşmalarında Netmarble EMEA CEO\'su Barış Özistek, StartersHub bünyesinde başlatacakları yeni oyun hızlandırma programından bahsetti. Etkinliğin bir yarışma olmadığını, herkesin ödülünün yeni tanıştığı insanlar ve onlarla birlikte ürettiği oyunlar olduğunu söyleyen BUG Lab direktörü Yrd. Doç. Dr. Güven Çatak ise Bahçeşehir Üniversitesi\'nin dünyanın en çok kullanılan oyun motoru olan Unity 3D ile yeni yaptıkları anlaşma hakkında bilgi verdi. Türkiye Unity Eğitim Merkezi olacak BAU, sertifika sınavlarını BUG organizasyonuyla yaparken, ilgili kursları da yeni yaratıcı endüstriler merkezi BAU IDEA üzerinden sağlayacak.

Bu sene 10\'uncu yılına giren GGJ\'nin teması \'Transmission (İletim)\' idi. Jammer diye adlandırılan 165 oyun tasarımcısı, görsel sanatçısı ve programcısı BAU Galata Kampüsü’nde 48 saat boyunca birlikte oyun geliştirdi. Ses tasarımcıları ve müzisyenlerin de katıldığı etkinlik sonunda 42 oyun üretildi ve globalgamejam.org sitesi üzerinden dünya ile paylaşıldı. Mobil oyunların dışında PC ve VR platformları için de oyunlar geliştirildi. İletim teması farklı şekillerde ele alındı. Last Chance, kız arkadaşına yanlışlık ile yolladığı mesajı yerine iletilmeden yakalama mücadelesine odaklanırken, Electrician karanlıkta kalmış evlere elektriği iletmek için bulmacalar ile devreleri tamamlama üzerine gitti.

Dünyadaki en büyük oyun geliştirme komünite etkinliği olan Global Game Jam, bu sene 109 ülkede 805 lokasyonda gerçekleşti.

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