Glenn Close Oscar tarihine geçti: 8 kez aday gösterildi hiç kazanamadı

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday olan Glenn Close, hiç ödül kazanmadan 8. kez kaybederek Oscar tarihine geçti.

Glenn Close, Los Angeles’taki Union Garı'nda gerçekleştirilen Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Minari yıldızı Yuh-Jung Youn'a kaybetti. Böylece Close, hiç ödül almadan Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu olarak tarihe geçti.

Önceki adaylıkları

Close, Hillbilly Elegy'yle aday gösterilmeden önce The World According to Garp'la 1983'te, The Big Chill'le 1984'te, The Natural'la 1985'te, Öldüren Cazibe'yle (Fatal Attraction) 1988'de, Tehlikeli İlişkiler'le (Dangerous Liaisons) 1989'da, Hizmetkar Albert Nobbs'la (Albert Nobbs) 2012'de ve The Wife'la 2019'da aday gösterilmişti.