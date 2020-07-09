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Glee yıldızı Naya Rivera kayıp; gölde boğulduğu ihtimali üzerinde duruluyor

09 Temmuz 2020 10:19

Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kayıp olduğu ihbarı yapıldı. Yerel yetkililer Rivera'nın California'da bir gölde boğulmuş olması ihtimali üzerinde duruyor. 

Ventura Bölge Şefi ofisinin sabah saatlerinde attığı bir tweet'te bölgedeki gölde muhtemel bir boğulma vakası yaşandığı ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği belirtildi. 

33 yaşındaki Rivera'nın çarşamba günü oğlu Lake Piru'yu gezdirmek için bir bot kiraladığı belirtildi. Göl çevresinde bulunan bir kişi Rivera'nın oğlunu tek başına, yara almamış bir şekilde buldu. 

Rivera, 6 sezon süren Glee dizisindeki Santana Lopez rolüyle tanınıyordu.

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