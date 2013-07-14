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Glee dizisinin oyuncusu otelde ölü bulundu

Kanada polisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki aktörün şehir merkezindeki Fairmont Pacific Rim otelindeki odasında ölü bulunduğu belirtildi

14 Temmuz 2013 12:30

ABD'de Fox kanalında yayınlanan Glee dizisinin başrol oyuncularından Cory Monteith, Kanada'nın Vancouver kentindeki bir otelde ölü bulundu.

Kanada polisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki aktörün şehir merkezindeki Fairmont Pacific Rim otelindeki odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Polis açıklamasında Monteith'in ölüm nedenin henüz belli olmadığı ancak ilk tespitlere göre şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarının altı çizildi.

Ünlü aktörün bir süre önce madde bağımlılığından ötürü kendi isteğiyle bir rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırdığı açıklanmıştı.

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