T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Glastonbury Festivali'nin biletleri 55 dakikada tükendi

Gelecek yıl 21-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Guns N’ Roses, Kasabian, Radiohead gibi isimlerin sahne alması planlanıyor

11 Ekim 2016 00:42

Açık hava yaz festivallerinin en bilinenlerinden olan Glastonbury, 2017 biletlerini daha önceden duyurduğu gibi 9 Ekim sabahı internet üzerinden satışa sundu. Yoğunluk nedeniyle web sitesinin zaman zaman çöktüğü festivalin tüm biletleri bir saatten az bir sürede sahiplerini buldu.

Festival için son bir şans daha yakalamak isteyen müzikseverler için ise, 2017 ilkbaharında gerçekleşecek bir ikinci el bilet satışı olacak ve satış tarihi ilerleyen aylarda festivalin resmiinternet sitesi üzerinden duyurulacak.

hafifmuzik.org'da yer alan habere göre, gelecek yıl 21-25 Haziran tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşecek olan etkinlikte sahne alacak isimlerin Nisan ayında belli olacak olmasına rağmen Guns N’ Roses, Kasabian, Radiohead, The Stone Roses ve hatta Lady Gaga, Daft Punk isimleri headliner olarak bahislerde önde gözüküyor.

ETİKETLER

Glastonbury Festivalingilterebileti Glastonbury 2017Guns N RosesKasabianRadioheadThe Stone RosesLady GagaDaft Punk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24