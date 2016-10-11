Glastonbury Festivali'nin biletleri 55 dakikada tükendi

Açık hava yaz festivallerinin en bilinenlerinden olan Glastonbury, 2017 biletlerini daha önceden duyurduğu gibi 9 Ekim sabahı internet üzerinden satışa sundu. Yoğunluk nedeniyle web sitesinin zaman zaman çöktüğü festivalin tüm biletleri bir saatten az bir sürede sahiplerini buldu.

Festival için son bir şans daha yakalamak isteyen müzikseverler için ise, 2017 ilkbaharında gerçekleşecek bir ikinci el bilet satışı olacak ve satış tarihi ilerleyen aylarda festivalin resmiinternet sitesi üzerinden duyurulacak.

hafifmuzik.org'da yer alan habere göre, gelecek yıl 21-25 Haziran tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşecek olan etkinlikte sahne alacak isimlerin Nisan ayında belli olacak olmasına rağmen Guns N’ Roses, Kasabian, Radiohead, The Stone Roses ve hatta Lady Gaga, Daft Punk isimleri headliner olarak bahislerde önde gözüküyor.