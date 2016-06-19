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Yaşam
Deutsche Welle

Gizlice Dünya’nın etrafında dönüyor

Astronomlar, yüzlerce yıldır Dünya etrafında fark edilmeden dönen bir asteroid keşfetti.

19 Haziran 2016 16:49

Astronomlar, Dünya, Güneş etrafında dönerken ona eşlik eden bir asteroid keşfetti.

Asteroid 2016 HO3 adı verilen gök cisminin 40 ila 100 metre boyutları arasında olduğu belirtiliyor. Asteorid
yüzlerce yıldır Dünya etrafında dönüyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan yapılan açıklamaya göre, asteroid, Dünya'nın çekim kuvvetinin
etkisiyle yörüngeye girerek turuna başladı.

Asteroid 2016 HO3'ün Ay'ın Dünya'dan olan uzaklığından 100 kat daha uzakta bulunduğu ve zaman zaman 38
kat uzaklıkta bir mesafeye yaklaştığı bildirildi.

“Dünya ile dans ediyor”

NASA'nın Dünya'ya
yakın gök cisimlerini gözlemleme programından Paul Chodas, “Bu küçük asteroid ve
Dünya'nın birlikte dans ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

Asteroid, gezegenden uzaklaşmaya başladığında Dünya'nın onu yeniden kendine çektiği kaydedildi.

Asteorid, nisan ayı sonunda Haleakala Ulusal Parkı'ndaki Hawaii Üniversitesi'nde bulunan Pan-Starrs 1
teleskopuyla keşfedildi.

Daha önce de 2003 YN107 adı verilen bir asteroid benzer bir yörüngede Dünya etrafında dönüyordu ancak gök
cismi 10 yıl kadar önce ortadan kayboldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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