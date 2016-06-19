Gizlice Dünya’nın etrafında dönüyor

Astronomlar, Dünya, Güneş etrafında dönerken ona eşlik eden bir asteroid keşfetti.

Asteroid 2016 HO3 adı verilen gök cisminin 40 ila 100 metre boyutları arasında olduğu belirtiliyor. Asteorid

yüzlerce yıldır Dünya etrafında dönüyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan yapılan açıklamaya göre, asteroid, Dünya'nın çekim kuvvetinin

etkisiyle yörüngeye girerek turuna başladı.

Asteroid 2016 HO3'ün Ay'ın Dünya'dan olan uzaklığından 100 kat daha uzakta bulunduğu ve zaman zaman 38

kat uzaklıkta bir mesafeye yaklaştığı bildirildi.

“Dünya ile dans ediyor”

NASA'nın Dünya'ya

yakın gök cisimlerini gözlemleme programından Paul Chodas, “Bu küçük asteroid ve

Dünya'nın birlikte dans ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

Asteroid, gezegenden uzaklaşmaya başladığında Dünya'nın onu yeniden kendine çektiği kaydedildi.

Asteorid, nisan ayı sonunda Haleakala Ulusal Parkı'ndaki Hawaii Üniversitesi'nde bulunan Pan-Starrs 1

teleskopuyla keşfedildi.

Daha önce de 2003 YN107 adı verilen bir asteroid benzer bir yörüngede Dünya etrafında dönüyordu ancak gök

cismi 10 yıl kadar önce ortadan kayboldu.