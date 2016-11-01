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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gizli tanıklar: Kimse Yok Mu Derneği'yle toplanan 54 milyon lira FETÖ'ye aktarıldı

Daha önce de Gülen hareketinin Clinton'ın seçim kampanyası için para topladığı iddia edilmişti

01 Kasım 2016 09:55

Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin itirafçı 'abi'leri, örgütün Kimse Yok Mu Derneği üzerinden Afrika ülkelerine yardım gerekçesiyle topladığı 54 milyon lirayı cemaate aktardığını anlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kimse Yok Mu Derneği soruşturmasındaki gizli tanıkların anlattığına göre Afrika için toplanan paralar 'FETÖ'ye aktarıldı. 

Sabah gazetesinden Gülcan Demirci'nin haberi şöyle:

Türkiye'nin dört bir yanında ve yurtdışında fakir fukaraya yardım bahanesiyle himmet toplayan 'Kimse Yok Mu Derneği'ne' yönelik savcılık soruşturmasında, FETÖ'nün itirafçı 'abi'leri, örgütün toplanan paraları nasıl iç ettiğini deşifre etti. İtirafçılar, FETÖ'nün kurban yardımı oyunuyla Afrika ülkelerinde milyonları kendi menfaatleri için harcadığını anlattı. İddiaya göre Afrika ve Somali için yapıldığı söylenen 9.4 milyon dolar (29 milyon lira) ve 25 milyon liralık yardımların yapılmadığı ortaya çıktı. İşte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kimse Yok Mu Derneği soruşturmasındaki gizli tanıkların anlattıkları:

Hasan Ç.: Kenan Ünal, FETÖ adına ve üniversite öğrencileri için burs parası topladı. Cemaate yakın işadamı Saki Kalender, 4 yıl önce Etiyopya'ya gitti. Her kurban başına 400 lira para toplandı. Paralarla yaklaşık 4 bin adet kurban kesilmesi gerektiği halde 100 liraya 100 adet zayıf ve cılız kurban kesildi. Geriye kalan para nereye gitti bilemiyorum.

Erdoğan, 'Kimse Yok Mu' derneği aracılığıyla Somali için böyle yardım istemişti:

"FETO iade edilmesini diye paraları lobiye harcadılar"

Soruşturma kapsamında savcılık, derneğin Afrika ve Somali ile bazı ülkeler için yaptığını iddia ettiği 9.4 milyon dolar ve 25 milyon TL yardımı yerine getirmediğini saptadı. Sadece 2011'de vaad edilen 2 milyona yakın kurbanın kesilmediği ve paraların FETÖ'ye aktarıldığı belirlendi. Paraların büyük kısmının Gülen'in Türkiye'ye iadesini engellemek maksadıyla ABD'de senatörlere ve son seçimde aday olan Hillary Clinton'a bağış adı altında gönderildiği ifade edilmişti.

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