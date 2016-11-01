Gizli tanıklar: Kimse Yok Mu Derneği'yle toplanan 54 milyon lira FETÖ'ye aktarıldı

Darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin itirafçı 'abi'leri, örgütün Kimse Yok Mu Derneği üzerinden Afrika ülkelerine yardım gerekçesiyle topladığı 54 milyon lirayı cemaate aktardığını anlattı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kimse Yok Mu Derneği soruşturmasındaki gizli tanıkların anlattığına göre Afrika için toplanan paralar 'FETÖ'ye aktarıldı.

Sabah gazetesinden Gülcan Demirci'nin haberi şöyle:

Türkiye'nin dört bir yanında ve yurtdışında fakir fukaraya yardım bahanesiyle himmet toplayan 'Kimse Yok Mu Derneği'ne' yönelik savcılık soruşturmasında, FETÖ'nün itirafçı 'abi'leri, örgütün toplanan paraları nasıl iç ettiğini deşifre etti. İtirafçılar, FETÖ'nün kurban yardımı oyunuyla Afrika ülkelerinde milyonları kendi menfaatleri için harcadığını anlattı. İddiaya göre Afrika ve Somali için yapıldığı söylenen 9.4 milyon dolar (29 milyon lira) ve 25 milyon liralık yardımların yapılmadığı ortaya çıktı. İşte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kimse Yok Mu Derneği soruşturmasındaki gizli tanıkların anlattıkları:

Hasan Ç.: Kenan Ünal, FETÖ adına ve üniversite öğrencileri için burs parası topladı. Cemaate yakın işadamı Saki Kalender, 4 yıl önce Etiyopya'ya gitti. Her kurban başına 400 lira para toplandı. Paralarla yaklaşık 4 bin adet kurban kesilmesi gerektiği halde 100 liraya 100 adet zayıf ve cılız kurban kesildi. Geriye kalan para nereye gitti bilemiyorum.

Erdoğan, 'Kimse Yok Mu' derneği aracılığıyla Somali için böyle yardım istemişti:

<br /> <strong>Tanık Fatih B.</strong>: 2012'de Libya'nın Trablusgarp iline cemaat adına faaliyet gösterecek bir okul açmak göreviyle gönderildim. Libya ülke imamı Nurettin Kaya'dır. Toplanan 55 bin dolar kurban parası kuryeyle bana geldi. Kaya, paranın küçük bir kısmıyla daha ucuza mal ettiği başka bir Afrika ülkesinde kurban kestirdi. Kalan para cemaat işlerinde kullanıldı. İtiraz ettiğim için önce Libya'nın Mısrata iline sürgün edildim. 2014'te Libya'dan da gönderildim.<br /> <br /> <strong>Tanık Aydoğdu</strong>: Somali'de 3 kişiyle 'Türk Som' şirketini kurduk. FETÖ'nün Somali'deki imamı Bilal Çelik, yardımcılığını Murat Kılıç yürütüyor. Türkiye'de toplanan yardım paralarıyla Somali'de FETÖ'ye ait okullar, yurtlar ve hastaneler yaptırıldı. Bu kurumlar faal ve ticari olarak faaliyette bulundu ve yüksek miktarlarda kar elde etti. Eski fakülte inşaat işi için Nil Organizasyon yetkilisi Murat Kılıç'la anlaştım. Kimse Yok Mu Derneği İstanbul Şubesi hesabıma 100 bin dolar havale etti. FETÖ soruşturmaları başladıktan sonra inşaatın büyük bir kısmını tamamlamama rağmen işe devam etmeyeceklerini ve ödeme yapmayacaklarını söyleyerek beni 1 milyon dolar zarara uğrattılar.

"FETO iade edilmesini diye paraları lobiye harcadılar"

Soruşturma kapsamında savcılık, derneğin Afrika ve Somali ile bazı ülkeler için yaptığını iddia ettiği 9.4 milyon dolar ve 25 milyon TL yardımı yerine getirmediğini saptadı. Sadece 2011'de vaad edilen 2 milyona yakın kurbanın kesilmediği ve paraların FETÖ'ye aktarıldığı belirlendi. Paraların büyük kısmının Gülen'in Türkiye'ye iadesini engellemek maksadıyla ABD'de senatörlere ve son seçimde aday olan Hillary Clinton'a bağış adı altında gönderildiği ifade edilmişti.