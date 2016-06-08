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Kültür-Sanat

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürüp bir roman sahibi olmak ister misiniz?

Everest Yayınlarının bu yıl 10. kez düzenleceği 'İlk Roman Yarışması' için son başvuru tarihi 15 Haziran

08 Haziran 2016 21:46

Everest Yayınları 2006’dan beri devam eden ‘İlk Roman Yarışması’ bu yıl da yeni yazarlara şans vermeye devam ediyor.

Birinci olan romanın Everest yayınlarınca kitaplaştırılacağı yarışmada, ödül tutarı 3.000 TL olarak belirlendi.

Seçici kurulun, Cemil Kavukçu, Müge İplikçi, Semih Gümüş, Selim İleri ve Handan İnci’den oluştuğu yarışmaya son başvuru tarihi 15 Haziran 2016. 

Hali hazırda roman taslağı bulunanlar yarışmaya hemen başvurarak şanslarını deneyebilir.

'İlk roman Yarışması'na Katılım Koşulları Şöyle:

Daha önce hiçbir edebi türde kitabı yayımlanmamış yazarların ilk romanlarıyla katılabilecekleri yarışmada yaş sınırı yoktur.

Yarışmaya katılacak kitaplar daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek roman dosyaları, bilgisayarda A4 boyutunda dosya kâğıdına 12 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılıp 6 nüsha çoğaltılmış olmalıdır. Bu standart dışında kalan dosyalar değerlendirilmeyecektir. Ayrıca her nüshaya romanın CD veya disket kopyası ile katılımcının özgeçmişi eklenmelidir.

Yarışmacılar yarışmaya tek bir eserle katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin dosyalarıyla beraber ayrı bir zarfla kısa yaşam öykülerini, posta ve e-posta adreslerini ve telefon numaralarını içeren bilgileri Everest Yayınları, Ticarethane Sok. No: 15 Cağaloğlu-İstanbul adresine APS, kargo veya kuryeyle göndermeleri gerekmektedir.

Yarışmaya son katılım tarihi 15 Haziran 2016’dır.

Yarışma sonucu Eylül 2016’de basın yoluyla açıklanacaktır.

Ödülü alan roman dosyası Ekim ayı içinde Everest Yayınları’nca kitaplaştırılacaktır.

Ödül tutarı 3.000 TL’dir.

Yarışmada 1. olan romanın 5 yıllık telif hakkı yayınevine ait olacaktır.

Seçici Kurul; Cemil Kavukçu Müge İplikçi, Semih Gümüş, Selim İleri ve Handan İnci’den oluşmaktadır.

Yarışmaya gönderilen dosyalar iade edilmeyecektir.

 

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