Gizli pornosu çıkan kilise çalışanı işinden kovuldu

17 yıldır Protestan Kilisesi'ne ait sosyal merkezde çalışan Julia Pink'in çalışma arkadaşları pornoyu ihbar edince kovulan Pink'in işe dönmek için açtığı dava sonuçsuz kaldı.

Almanya'da kilise çalışanı 38 yaşındaki Julia Pink bir porno filmde rol aldığı için işinden oldu. Bavyera Eyaleti'nde Neuendettelsau'da Protestan Kilisesi'ne ait bir engelliler sosyalmerkezinde 17 yıldır çalışan Pink, işten atılmasına karşı açtığı davayı kaybetti.

Bild gazetesinin haberine göre, Münih Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, sosyal merkezin müdürü, Julia hakkında “tesislerimizde engellilere para ödeme ile cinsel yaşamın bir arada olmaması gerektiğini anlatıyoruz, ama onlar internetten bu film ve resimleri görüp bunu normal olarak algılarlarsa, bizler çelişkiye düşeriz” dedi. Julia ise “Ben yanlış bir şey yapmadım. 17 yıl hiç bir sorun yaratmadan bu kuruluşta çalıştım” dedi. Mahkeme, işten çıkarma kararını kilisenin ahlak değerlerine önem verilmesi açısından doğru bulup, Jluia'nın itirazını ret etti.

İş arkadaşları ele vermiş

Hobi olarak amatörce porno filmi çevirdiğini söyleyen Julia'nın seksi resimler çektirip intenette yayınladığı ortaya çıktı. Seks partilerine de severek katıldığını söyleyen Julia “hayalim ciddi bir porno filmi çevirmekti ve bu hayalimi 2013'de gerçekleştiribildim” dedi. Julia'nın çevirdiği porno filmini ve resimlerini tesadüfen internette bulan iş arkadaşları, müdüre haber verince işten atılmış.