T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gizli pornosu çıkan kilise çalışanı işinden kovuldu

Hobi olarak porno filmi çeken kilise çalışanı arkadaşlarının ihbarıyla işten altıldı

22 Nisan 2015 17:58

17 yıldır Protestan Kilisesi'ne ait sosyal merkezde çalışan Julia Pink'in çalışma arkadaşları pornoyu ihbar edince kovulan Pink'in işe dönmek için açtığı dava sonuçsuz kaldı.

Almanya'da kilise çalışanı 38 yaşındaki Julia Pink bir porno filmde rol aldığı için işinden oldu.  Bavyera Eyaleti'nde Neuendettelsau'da Protestan Kilisesi'ne ait bir engelliler sosyalmerkezinde 17 yıldır çalışan Pink, işten atılmasına karşı açtığı davayı kaybetti.

Bild gazetesinin haberine göre, Münih Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, sosyal merkezin müdürü, Julia hakkında “tesislerimizde engellilere para ödeme ile cinsel yaşamın bir arada olmaması gerektiğini anlatıyoruz, ama onlar internetten bu film ve resimleri görüp bunu normal olarak algılarlarsa, bizler çelişkiye düşeriz” dedi. Julia ise “Ben yanlış bir şey yapmadım. 17 yıl hiç bir sorun yaratmadan bu kuruluşta çalıştım” dedi. Mahkeme, işten çıkarma kararını kilisenin ahlak değerlerine önem verilmesi açısından doğru bulup, Jluia'nın itirazını ret etti.

 

İş arkadaşları ele vermiş

 

Hobi olarak amatörce porno filmi çevirdiğini söyleyen Julia'nın seksi resimler çektirip intenette yayınladığı ortaya çıktı. Seks partilerine de severek katıldığını söyleyen Julia “hayalim ciddi bir porno filmi çevirmekti ve bu hayalimi 2013'de gerçekleştiribildim” dedi. Julia'nın çevirdiği porno filmini ve resimlerini tesadüfen internette bulan iş arkadaşları, müdüre haber verince işten atılmış.

ETİKETLER

porno filmkilisekovulma

İlgili Haberler

Porno izlerken bilgisayarını kırdı, porno sitesi yenisini iade etti!

'Denzel’ın sadakatini ve sitemizi seçmesini takdir ediyoruz. Dolayısıyla, ona yeni bir bilgisayar gönderiyoruz'

AYM'nin 'milli porno' kararı: Oral, anal, grup ve eşcinsel pornosu 'seyretmeye' hapis cezası!

'Oral, anal, grup, eşcinsel ve lezbiyen' ilişkiler içeren görüntülerin topluma yayılmasını önlemek amaçlanıyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24