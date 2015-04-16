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Dünya

Porno izlerken bilgisayarını kırdı, porno sitesi yenisini iade etti!

'Denzel’ın sadakatini ve sitemizi seçmesini takdir ediyoruz. Dolayısıyla, ona yeni bir bilgisayar gönderiyoruz'

16 Nisan 2015 15:29

İngiltere’de porno izlediği esnada, annesinin yaklaştığını duyarak “yakalanmamak” amacıyla bilgisayar kıran Denzel’a bir porno sitesinden bilgisayar hediye edildi. Firma, Denzel’ı “sadık hayranı” olarak niteledi.

Metro’da yer alan habere göre, firmadan yapılan açıklamada bu gibi durumların kullanıcıları arasında sıklıkla yaşandığı belirtildi. Firmanın Başkan Yardımcısı, “Denzel’ın sadakatini ve sitemizi seçmesini takdir ediyoruz. Dolayısıyla, ona yeni bir bilgisayar gönderiyoruz” dedi.

Bilgisayarının parçalanmış fotoğrafını Twitter ’da paylaşan Denzel, “Annem yukarı çıkıyordu ve site takılmaya karar verdi, başka çarem yoktu” ifadesini kullanmıştı.

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