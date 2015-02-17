Gizemli bir hacker grubu keşfedildi

Bilişim güvenliği konusunda dünya çapında uzman olan firmalardan Kaspersky, bugüne

dek görülmemiş ölçüde büyük

bir beceri ile faaliyet yürüten bir hacker grubunun

keşfedildiğini duyurdu. Hükümetlere, kurumlara ve stratejik açıdan önemli kuruluşların

bilgisayarlarına girmeyi başaran grubun, bugüne dek bu alanda bilinen tüm kişi ve

gruplardan çok daha etkili olduğu belirtilirken,

Kaspersky tarafından ”Equation“ adı

verilen grubun en az 30 ülkede on binlerce kişi

ve kurumun bilgilerini ele geçirdiği öne

sürüldü.

Açıklamada, söz konusu hacker grubunun geliştirilmesi çok

karmaşık ve pahalı olan

teknik malzemeler kullandığı ifade edilerek, aynı

zamanda grubun kendini gizleme

konusunda da çok profesyonelce davrandığı

vurgulandı. Grubun, 2010 yılında İran’ın

nükleer tesislerinden birinin çalışmalarını durduran Stuxnet virüsünü yayan hacker

grubu ile sıkı bağlarla ilişki içinde olduğu da belirtilirken, çok sayıda verinin Stuxnet ile

Equation gruplarının aynı kişilerden oluştuğuna dair ipucu verdiği kaydedildi.

Equation grubu tarafından en fazla saldırıya uğrayan ülkeler arasında İran, Rusya,

Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Suriye ve Mali bulunuyor. Seçilen

hedefler

arasında hükümetler diplomatik temsilcilikler, ordular, medya, İslami örgütler, iletişim

kuruluşları, nanoteknoloji merkezlerinin yanı sıra, finans, nükleer ve petrol firmaları da

yer alıyor.

Rus firması Kaspersky tarafından yapılan açıklamada Ürdün, Türkiye ve Mısır gibi

ülkelere ise hiç saldırı düzenlenmediğinin anlaşıldığı ve bunun bilinçli

bir tercih

olduğundan yola çıkıldığı duyuruldu.