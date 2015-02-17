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Yaşam
Deutsche Welle

Gizemli bir hacker grubu keşfedildi

Kaspersky, yeni keşfedilen 'Equation' hacker grubu hakkında uyardı. Çok sayıda ülkeye saldırı düzenleyip verileri çalan grubun Türkiye, Ürdün ve Mısır'dan ise uzak durduğu belirtildi.

17 Şubat 2015 19:37

Bilişim güvenliği konusunda dünya çapında uzman olan firmalardan Kaspersky, bugüne
dek görülmemiş ölçüde büyük
bir beceri ile faaliyet yürüten bir hacker grubunun
keşfedildiğini duyurdu. Hükümetlere, kurumlara ve stratejik açıdan önemli kuruluşların
bilgisayarlarına girmeyi başaran grubun, bugüne dek bu alanda bilinen tüm kişi ve
gruplardan çok daha etkili olduğu belirtilirken,
Kaspersky tarafından ”Equation“ adı
verilen grubun en az 30 ülkede on binlerce kişi
ve kurumun bilgilerini ele geçirdiği öne
sürüldü.

Açıklamada, söz konusu hacker grubunun geliştirilmesi çok
karmaşık ve pahalı olan
teknik malzemeler kullandığı ifade edilerek, aynı
zamanda grubun kendini gizleme
konusunda da çok profesyonelce davrandığı
vurgulandı. Grubun, 2010 yılında İran’ın
nükleer tesislerinden birinin çalışmalarını durduran Stuxnet virüsünü yayan hacker
grubu ile sıkı bağlarla ilişki içinde olduğu da belirtilirken, çok sayıda verinin Stuxnet ile
Equation gruplarının aynı kişilerden oluştuğuna dair ipucu verdiği kaydedildi.

Equation grubu tarafından en fazla saldırıya uğrayan ülkeler arasında İran, Rusya,
Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin, Suriye ve Mali bulunuyor. Seçilen
hedefler
arasında hükümetler diplomatik temsilcilikler, ordular, medya, İslami örgütler, iletişim
kuruluşları, nanoteknoloji merkezlerinin yanı sıra, finans, nükleer ve petrol firmaları da
yer alıyor.

Rus firması Kaspersky tarafından yapılan açıklamada Ürdün, Türkiye ve Mısır gibi
ülkelere ise hiç saldırı düzenlenmediğinin anlaşıldığı ve bunun bilinçli
bir tercih
olduğundan yola çıkıldığı duyuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KasperskyTürkiyeMısırStuxnetEquationRusya PakistanAfganistan HindistanSuriyeMaliWelle Türkçe afpd/dpa ET/BS

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