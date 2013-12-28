Gizem Akhan Rusya'dan Türkiye'ye döndü

Rusya'da gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle 2 ay tutuklu kalan Greenpeace üyesi Gizem Akhan, dün akşam yurda döndü. Akhan gazetecilere yaptığı açıklamada "Hayatımın en uzun eylemiydi" ifadesini kullandı.

Rusya'da tutuklanan Greenpeace üyesi Gizem Akhan serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye döndü.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen Akhan'ı, ailesi ve arkadaşları karşıladı.

Havalimanından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akhan, Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

İki ayı tutuklu olmak üzere 3 aydır Rusya'da bulunan Akhan, yaşadıklarını "Herhalde hayatımın en uzun eylemiydi" sözleriyle anlattı.

Akhan, "Benim buraya dönmüş olmam bu eylemin bittiği anlamına gelmiyor. Çünkü Kuzey Kutbu'nda aç gözlü petrol şirketleri petrol aramalarına devam ettiği sürece bizim eylemimiz devam edecek" diye konuştu.

Greenpeace örgütüne üye 28 eylemciyle 2 gazeteci, Rus doğalgaz şirketi Gazprom'a ait bir doğalgaz platformu önünde yaptıkları eylemin ardından eylül ayında gözaltına alınmıştı.

'Holiganlık' ve 'açık deniz korsanlığı' ile suçlanan aktivistler mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmışlardı.

2 ay tutuklu kaldıktan sonra 21 Kasım’daki duruşmasında serbest bırakılmış ancak holiganlık suçlaması devam ettiği için Rusya’yı terk edememişti.

Rus parlamentosunun af kararının ardından grup, çıkış vizelerini almıştı.