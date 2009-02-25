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Kültür-Sanat

Gize'de antik heykel bulundu

Mısır'ın Gize Piramitleri alanında çöl yüzeyine yakın gömülmüş bir "oturan adam" heykel bulundu.

25 Şubat 2009 02:00

Mısır Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, alanda çalışan görevlilerin çöl yüzeyine yakın gömülmüş bir "oturan adam" heykeli bulduğu kaydedildi.

149 cm boyunda ve gerçek insan boyutlarındaki heykelin, Gize'deki üç ana piramidin en küçüğünün kuzeyinde bulunduğu belirtildi. Başında, omuzlarına dek inen bir peruk olan ve bir sandalyeye oturtulduğu belirtilen heykelin omuz ve göğüs kısmında kırıklar olduğu ifade edildi.
Heykelin, antik Mısır'da Eski Krallık döneminin ilk yıllarında yapılmış olduğunun sanıldığı belirtildi.

Piramitlerin ve Sfenks'in bulunduğu Gize ülkenin en çok turist çeken bölgelerinden biri.

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