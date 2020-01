Gitarist Bill Nace 6 Kasım’da Salon’da hayranlarıyla buluşacak

Alternatif rock’ın en önemli temsilcilerinden Sonic Youth'un kurucularından Kim Gordon ile deneysel müzik çalışmalarıyla tanınan gitarist Bill Nace, son projeleri Body/Head ile 6 Kasım Çarşamba Salon İKSV’de sevenleriyle buluşacak.

İkili, Eylül ayında yayımlanan ve eleştirmenlerden övgü toplayan ilk albümleri Coming Apart’tan parçalara yer verecekleri konserlerinde dinleyenleri deneysel gitar doğaçlamalarıyla bir yolculuğa çıkartacak.

Kurucuları arasında yer aldığı Sonic Youth ile 1983 - 2011 yılları arasında müzik tarihine geçen albümlere imza atan Kim Gordon, küratör olarak Dan Graham, Mike Kelley, Jutta Koether ve Richard Prince gibi görsel sanatçılarla yaratıcı işbirlikleri, moda tasarımcılığı, video yönetmenliği gibi bir çok alanda kendini ispatladı. Gordon, 2014’de yayınlanacak Girls dizisinin üçüncü sezonunun bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Ayrıca, Lou Reed’in ölümünün ardından görüşlerini dile getiren Gordon, sanatçıdan “Rock tarihinin ilk büyük anti-kahramanı” olarak bahsetti. Deneysel ve doğaçlama çalışmalarıyla tanınan Boston kökenli gitarist Bill Nace; Chris Cooper, Chris Corsano ve Thurston Moore gibi isimlerle birlikte çalıştı.

Deneysel albümlere imza atan Open Mouth adlı bir plak şirketi kuran de Bill Nace ve Sonic Youth’un kült kadını Kim Gordon birlikte gerçekleştirdikleri birkaç performantan sonra 2012’de Body/Head’i kurdular. Kim Gordon ve Bill Nace, Body/Head projesi üzerinde çalışırken en çok etkilendikleri şeyin Pink Floyd’un, Syd Barrett’ın grupta olduğu ilk zamanlarından olan videolarında, müzikseverlerin deneysel ve uzun gitar sololarında dans ettiklerini görmek olduğunu söylüyor.

Saat 21.30’da başlayacak Body/Head konserinin biletleri 50TL (ayakta) ve 35TL (öğrenci) olarak temin edilebilecek.

Austra ile eğlenceli bir dans gecesi

Elektronik müziği tutkulu bir vokalle birleştiren Kanadalı topluluk Austra, 9 Kasım Cumartesi gecesi 22.30’da Salon'da hayranlarına eğlenceli bir dans gecesi yaşatacak. 2009 yılında Toronto'da kurulan Austra’nın 2011’de yayımlandığı ilk albümü Feel It Break, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı. Üç yıl boyunca aralıksız dünyayı turlayan topluluk, The XX, Grimes ve The Gossip'e eşlik etti. Topluluk, bu yıl Haziran ayında yayımladığı Olympia adlı ikinci albümünde, neşeli müzik ve karanlık şarkı sözleriyle yakaladığı kontrastı müzikseverlere sunuyor. Austra’nın bu albüm üzerine çalışırken en çok dinlediği isimler arasında Perfume Genius ve Cat Power yer alıyor. Topluluk, 2011 yılında yine Salon’da İstanbul Bienali’nin açılış partisinde de bir konser vermişti.

Austra, son albümlerinin turnesi kapsamında Salon’da vereceği konserde, canlı performanslarına daha öncekinden farklı olarak ekledikleri oldukça renkli ve etkileyici bir ışık şovu da yapacak. Konserin biletleri 40TL (ayakta) ve 30TL (öğrenci) olarak temin edilebilecek.