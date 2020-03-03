Gişenin zirvesinde 'Bayi Toplantısı' var

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı ve başrollerini Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin'le paylaştığı Bayi Toplantısı, vizyona girdiği ikinci haftada da gişe liderliğini sürdürdü.
Vizyondaki beşinci haftasına giren Eltilerin Savaşı ise 172 bin 24 seyirci ile ikinci sırada yer aldı. Gupse Özay imzalı film toplamda şu ana kadar 3.324.853 seyirci tarafından izlendi.
Haftanın yeni filmlerinden Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü ise 92.235 seyirci ile açılışını gerçekleştirdi ve listede üçüncü sırada yer aldı.
İşte 28 Şubat - 01 Mart 2020 Box Office Türkiye rakamları
1. Bayi Toplantısı
205.810
2. Eltilerin Savaşı
172.044
3. Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü
95.235
4. Kirpi Sonic
38.926
5. Görünmez Adam
37.081
6. Parazit
31.634
7. Vikingler: Büyük Macera
21.648
8. L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede
13.816
9. Semur 2: Cinlerin Büyüsü
11.422
10. Acı Kiraz
8.933.