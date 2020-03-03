Gişenin zirvesinde 'Bayi Toplantısı' var

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı ve başrollerini Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin'le paylaştığı Bayi Toplantısı, vizyona girdiği ikinci haftada da gişe liderliğini sürdürdü.



Vizyondaki beşinci haftasına giren Eltilerin Savaşı ise 172 bin 24 seyirci ile ikinci sırada yer aldı. Gupse Özay imzalı film toplamda şu ana kadar 3.324.853 seyirci tarafından izlendi.



Haftanın yeni filmlerinden Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü ise 92.235 seyirci ile açılışını gerçekleştirdi ve listede üçüncü sırada yer aldı.

İşte 28 Şubat - 01 Mart 2020 Box Office Türkiye rakamları

1. Bayi Toplantısı

205.810

2. Eltilerin Savaşı

172.044

3. Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü

95.235

4. Kirpi Sonic

38.926

5. Görünmez Adam

37.081

6. Parazit

31.634

7. Vikingler: Büyük Macera

21.648

8. L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede

13.816

9. Semur 2: Cinlerin Büyüsü

11.422

10. Acı Kiraz

8.933.