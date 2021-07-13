PwC: Gişe hasılatları 2024'e kadar normale dönmeyecek

Sinema salonlarının gişe hasılatları 2024 yılına kadar 2019 normaline dönmeyecek. Yıllık olarak yaklaşık yüzde 5'lik bir büyüme bekleniyor.

Deadline'ın yaptığı habere göre PricewaterhouseCoopers'ın yeni bir raporu sinema gelirlerinin 2024'ten önce 2019 normallerine dönmeyeceğini belirtti. PwC'nin yayınladğı rapora göre 2020 yılında sinema sektörü yüzde 4'lük bir düşüş yaşadı. Bu düşüş PwC tarafından kaydedilen en büyük düşüş oldu. PwC, 2025 yılında kadar her yıl yüzde 5'lik bir büyüme bekliyor.

Ayrıca rapora göre Netflix gibi abonelik hizmetlerinin de 2025 yılına kadar toplamda 81.3 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.