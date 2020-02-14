Girl Power, ikinci sergisini açıyor

Çarpıcı üretimleri ile dikkat çeken beş genç kadın sanatçıyı buluşturan Girl Power, gücünü birlik ve kolektivizmden alan eserler ile Hush Gallery’de açılıyor. İkinci seride Gizem Akgün, Glennis, GuL, Hilal Can ve Sena Kuyucu'nun fotoğraf ve resimlerini bir araya getiren sergi, ilerleyen aylarda farklı temalar ve tekniklere odaklanarak devam edecek.

Serginin küratörlüğünü Güneş Babür üstleniyor.

Girl Power, 28 Şubat - 28 Nisan 2020 tarihleri arasında Hush Gallery’de görülebilir.

Gizem Akgün

20 Haziran 1994 doğumlu Gizem Akgün, MSGSÜ'de aldığı grafik tasarım eğitiminden sonra resim ve illüstrasyon alanlarında tecrübe kazanmaya devam ediyor.

Glennis

İllüstrasyon ve grafik tasarım başta olmak üzere, farklı disiplinlerde işler üreten, cinsiyet algıları, toplum, var oluş gibi konuları ele alan, daha çok kişisel deneyimlerinden yola çıkan, İstanbul menşeili sanatçı. Kurucu üyesi olduğu HÖNK kolektif ile çalışmalarına devam ediyor.

GuL

GuL çalışmalarında farklı bedensel form ve uzuvlardan yola çıkarak canlıya özgü sahip olma arzusuna yönelik oluşan ilkel, aykırı ve istenmeyen eğilimleri rahatsız edici bir bakış açısıyla ele alıyor.

Hilal Can

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Bölümünde, doktora dersleri boyunca misafir öğretim üyeliği yaptı. Bu dönemden sonra Danimarka’ya gitti. Hellebaek Okulu’nda on sekiz ay boyunca sosyal problemli öğrencilerle sanat terapisi çalıştayları yaptığı çeşitli etkinliklere katıldı.İlk solo sergisi “All That’s Left” Vilnius Ulusal Unesco Galerisi’nde Türkiye Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleşti.Yakın zamanda Marsilya’da geçirdiği süre boyunca, interdisipliner ses sanatçıları ve müzisyenlerle kurguladığı görsel projelerde yer aldı. Bu süreçten aldığı ilhamla improvizasyonu önemsediği sanat pratiğinde kendi müzik/ses ve performans projeleri üzerine,görsel ve işitsel özdeşliğiyle ilgili çalışmalar yapıyor.

Sena Kuyucu

1996 yılında Adana’da doğdu. 2014 yılında İTÜ’de başladığı Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimini bu sene tamamladı. Yaklaşık 8 senedir fotoğraf çekmekte ve son yıllarda çeşitli denemelerini bilinçli bir pratik haline getirmektedir. Yaklaşık bir senedir kolaja ağırlık veren sanatçı, şu anda bu pratik üzerinden; dönüşüm, birleşim ve bağlamdan kopuş gibi kavramlar üzerine düşünmektedir.