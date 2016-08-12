"Giresun'daki düşen helikopterde ölen komutanın emanet ettiği harddiski 15 Temmuz'dan sonra savcılığa verdim"

Eski Jandarma Özel Harekat mensubu Uzman Çavuş Yasin Erdemli, Giresun'un Alucra ilçesindeki helikopter kazasında ölen komutan ve eşi ile ilgili önemli bir bilgiyi paylaştı. Erdemli, "Helikopter kazasından yaklaşık 4 ay önce rahmetli hanımefendi bana ‘Bir tek sana güveniyoruz’ diye harddisk emanet etti ama içinde ne vardı bilmiyorum. O harddiski 15 Temmuz sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Giresun’da görev yaptığı 4 yıl içerisinde birçok operasyona çıktığını belirten Erdemli, çözüm sürecinde tatbikata diye götürüldüklerini ama operasyon yaptıklarını söyledi. Barış sürecinde tatbikat diye operasyona çıktıklarını ve buna karşı çıktığı için kendisine karşı baskı yapılıp operasyondayken kendisi adına anket düzenlendiğini söyleyen Erdemli “Barış sürecinde vali beyi yanıltma yöntemi ile 'tatbikat tapıyoruz' adı altından PKK’nın olabileceği riskli yerlerde operasyonlara gittik. Bende bunu dile getiriyordum diyordum ki ‘komutanım şu an yasak değil mi?’ dedim oda bana ‘Fazla sivrilme’ dedi. O konuşmadan sonra ön yargı oluşmaya başladı. Ben operasyondayken adıma anket yapıp evin kapısına bırakmışlar. Bunu da komşumuz kapıda buluyor, eşime veriyor eşimde zarfı açıyor ve anketi görüyor ve baskılar böyle başladı. Aşırı nöbet, fazla zimmet ve sorumluluk yükleme ve izin vermeme ile baskı yaptılar“ dedi.

"Olaylara bir gün sonra gönderiliyorduk"

Bir duyum veya görüntü alındığında hemen anında değil de bir gün sonra olay yerine gittiklerini vurgulayan Erdemli, “Çalıştığım Bulancak'taki Özel Harekat Birliği'nde riskli günlerde hazır kıta diye bir görevlendirme olur. Orada bu timler beş dakika içerisinde çıkacak şekilde hazır olur ama bir duyum geldiğinde, görüntü geldiğinde hiçbir zaman aynı gün operasyon noktasına müdahale edilmezdi. O gün sadece toplanırdı, hazırlanırdık ama ondan sonraki safha ilerlemezdi” diye konuştu.

"Komutanların elinde 1 dolar gördüm"

İlçe jandarma komutanı ve tabur komutanının ellerinde bir dolarlar gördüğünü belirten Erdemli, “Etik olarak bir binbaşı bir Yüzbaşı’nın üstüdür. Şuan ismini hatırlamadığım İlçe Jandarma komutanı yüzbaşı ile buradaki görevli o dönemin tabur komutanı o geldiği zaman yüzbaşıdan daha kıdemsizmiş gibi davranıyordu. Son olaylarda Giresun'da tutuklanan yüzbaşının elinde metal bir dolar gördüm, diğerinin elinde ise kağıt bir dolar gördüm. Soruşturma kapsamında ne diye geçiyor bilmiyorum ama birbirlerine gösterdiklerini gördüm. O dönemde ben tabur komutanının habercisi ve korumasıydım. Hatta o dönem Birlik komutanının bazı ziyaretçilerinin kaydı alınmazdı. Nizamiyeye telefon açarlardı, ‘Komutanın misafiri geliyor, kayıt etmeyin' yada arabasıyla geliyorsa 'arabasının altını aramayın’ şeklinde talimat geliyordu" şeklinde konuştu.

"Tel örgünün içi dışarıdan daha tehlikeli"

Giresun'un Alucra ilçesinde 5 Temmuz tarihinde düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden Giresun İl Jandarma Komutan vekili Yarbay Sadettin Şahin’in yine aynı kazada şehit olan eşi Nihal Şahin'in kendisine bir hard disk verdiğini söyleyen Erdemli şöyle devam etti:

“Helikopter kazasından yaklaşık 4 ay önce rahmetli hanımefendi bana ‘Bir tek sana güveniyoruz’ diye harddisk emanet etti ama içinde ne vardı bilmiyorum. O hard diski 15 Temmuz sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdim. Rahmetli Sadettin Şahin komutanım sürekli şunu dillendirirdi; ‘Tel örgünün içi, dışarıdan daha tehlikeli.’ Halbuki Özel Harekat Tabur komutanıyken kendisi çocuğu burada lisede okuyor diye Giresun İl Jandarma'ya tayin istedi ama daha sonra komutanım başka yere tayin başvurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.

“İstifa ederken bana ‘sana artık ekmek yok’ dediler” diyen Erdemli, ”Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Geçimimi eşimin ailesi, eş dost ve şans oyunları ile sürdürmeye çalışıyorum çünkü başvurduğum hiç bir iş yeri geri dönmedi, iş isteği kabul etmedi. Eşim ve bazı akrabalar haricinde istifa ettiğimi hiç kimseye söyleyemedim. Annem hala beni görevde sanıyor” şekline konuştu.