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Eğitim

Giresun'da öğrencilere karne hediyesi fındık dağıtıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda karnelerini alan öğrencilere, Vali Harun Sarıfakıoğulları tarafından hediye olarak paketlerde fındık dağıtıldı

19 Ocak 2018 16:47

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda karnelerini alan öğrencilere, Vali Harun Sarıfakıoğulları tarafından hediye olarak paketlerde fındık dağıtıldı.
Kentteki 23 Nisan İlkokulu\'nda, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları\'nın da katılımı ile karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, 650’si göçmen olmak üzere yaklaşık 70 bin öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini açıkladı. 2 hafta sürecek tatilin ardından öğrencilerin ikinci yarıyıla çok daha zinde başlayacağını kaydeden Sarıfakıoğulları, şöyle dedi:
\"Örgün eğitimde, öğretmenlerden yaklaşık 2 ay kadar önce her öğretmenin velilerini evlerinde ziyaret etmelerini talep ettik. Bu öğrencimizin başarı durumu ve sosyal gelişmişi açısından takip sistemini içeriyordu. Ortada başarısızlık varsa görelim arzu ettik, bunu görüp çözüm yollarını görelim istedik. Yine sosyal manada da gelişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum aile ziyaretlerimizin. İnşallah önümüzdeki dönem tüm öğretmenlerimiz, tüm velilerle buluşmuş olacaklar. İlimizdeki başarı çıtasını bir üst basamağa çıkarmak istiyoruz. Giresun gerçekten sosyoekonomik anlamda büyük mesafeler kat etmiş bir ilimiz. Bunu eğitim alanında da yapacağımız çalışmalarla perçinlemek istiyoruz.”
Giresun’da yaklaşık 2 bin 100 göçmen nüfus olduğunu aktaran Vali Sarıfakıoğulları, “Bunun 650’si öğrenci olarak okullarımızda eğitim öğretim görüyorlar. Onlar da bizim kardeşlerimiz, okullarda iyi şekilde eğitim imkânı verebilme adına arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar” dedi.
Vali Sarıfakıoğulları, karnelerini verdiği çocuklara hediye olarak paketlerde fındık dağıttı.

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