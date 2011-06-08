Giresun'da feci kaza: 10 ölü

T24

Kazanın hemen ardından otobüs böyle yandı - VİDEO

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Trabzon yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 S 0886 plakalı yolcu otobüsü Soğuksu Mahallesi'nden geçen çevre yolunda trafik uyarı işaretlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otobüs alev alırken, kısa sürede büyüyen yangına Görele Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangın sonrasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yanarak can verdiği bildirilirken, yaralanan çok sayıda kişinin bölgeye gönderilen ambulanslarla hastanelere sevk edildiği öğrenildi.Yolcu otobüsünde 4'ü personel toplam 43 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, ölü ve yaralıların kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığını kaydetti.