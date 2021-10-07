Giresun'da telefon kablolarını eritip satan üç kişi tutuklandı

Giresun’un Espiye ilçesinde Türk Telekom’a ait telefon kablolarını çalarak içindeki bakırı teli eritip satan üç kişi yakalandı. Mahkeme 2 kişiyi tutuklarken, bir çocuk ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Kurugeriş köyünde devriye gezen ekipler durumlarından şüphelendikleri motosikletli M.Ş, O.Ş ve A.Ş isimli kişileri durdurarak sorguladı. Bu kişiler, alınan ifadelerinde 10 gün içinde Türk Telekom A.Ş’e ait telefon hattından 300 metre kablo çaldıkları ve bu kabloların içindeki bakır aksamları eriterek sattıklarını itiraf etti.

Şüphelilerden M.Ş., ve O.Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, yaşı 18’den küçük olan A.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.