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Yaşam

Giresun'da telefon kablolarını eritip satan üç kişi tutuklandı

ÇALDIKLARI TELEFON KABLOLARINI ERİTİP SATAN ÜÇ KİŞİ YAKALANDI, İKİSİ TUTUKLANDI

07 Ekim 2021 01:02

Giresun’un Espiye ilçesinde Türk Telekom’a ait telefon kablolarını çalarak içindeki bakırı teli eritip satan üç kişi yakalandı. Mahkeme 2 kişiyi tutuklarken, bir çocuk ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Kurugeriş köyünde devriye gezen ekipler durumlarından şüphelendikleri motosikletli M.Ş, O.Ş ve A.Ş isimli kişileri durdurarak sorguladı. Bu kişiler, alınan ifadelerinde 10 gün içinde Türk Telekom A.Ş’e ait telefon hattından 300 metre kablo çaldıkları ve bu kabloların içindeki bakır aksamları eriterek sattıklarını itiraf etti.

Şüphelilerden M.Ş., ve O.Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, yaşı 18’den küçük olan A.Ş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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