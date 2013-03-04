Girdiği hapishanenin bilgisayar ağını hackledi

İngiltere’de siber korsanlık suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırılan Nicholas Webber, gönderildiği hapishanede eline geçen ilk fırsatta yine korsanlığa soyundu. Mahkumlar için düzenlenen Bilişim Teknolojileri (BT) dersine katılan Webber, hapishane bilgisayarlarına girerek elde ettiği bilgilerle internetten alışveriş yaparken yakalandı.

İnternette açtığı ‘GhostMarket’ adlı sitede hacker’lara virüs geliştirme eğitimi veren, çalıntı kimlik ve kredi kartı bilgileri sunan Nicholas Webber, yasa dışı eylemleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Weber, mahkumlar için verilen BT dersini fırsat bilerek, hapishane bilgisayarlarını hack’ledi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, mahkumları eğitmek için düzenlenen derste eski günlerine dönmek için cesaret bulan Weber, elde ettiği kredi kartı kimlikleriyle hemen alışverişe başladı. Tutuklu hacker’ın, yakalandığında internet üzerinden birçok elektronik cihaz satın aldığı ve lüks otellerde yer ayırttığı ortaya çıktı.

Daily Mail’in haberine göre, Londra’daki HM Prison Isis cezaevinde yaşanan ‘içten saldırı’, 2011’de yaşandı. Olayın henüz basına yansımasının nedeni ise mahkumlara BT dersi veren öğretmenin Weber yüzünden işinden olması. Siber saldırı nedeniyle işinden olan öğretmen Michael Fox ‘haksız yere işten çıkarıldığını’ savunarak mahkemeye başvurunca, yaklaşık iki yıldır gizlenen saldırı da ortaya çıkmış oldu.

‘Hacker olduğunu bilmiyordum'

Weber’ın hapishanede neden olduğu kargaşa nedeniyle işinden olan Michael Fox, ‘hacker’ın yeteneklerinden haberi olmadığını, diğer hapishanelerin yetenekleri hakkında önceden uyarıda bulunduğunu ancak buna rağmen Kensington ve Chealsea Yüksekokulları’ndan atıldığını’ söyledi.

Hapishaneden yapılan açıklamada, ‘Weber’in tutuklu bulunduğu dönemde eğitim ağındaki bilgisayarların kapalı bir ağa bağlı oluğu ve kişisel bilgisayarara erişmenin mümkün olmadığı’ ifade edildi.

Fox ise hapishanenin iddia ettiği gibi Weber’e bilgisayar ağına girmesi için yardım ettiği iddiasını reddetti. BBC ise 25 yaşından küçük mahkumların kaldığı Isis Hapishjanesi’nin ‘yetersiz bir teknolojiye sahip olduğunu’ belirtti.